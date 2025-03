„Großartige Initiative“ – FC Ariana Hausham gewinnt Integrationsturnier Fußball ohne Grenzen

Sechs Landkreis-Mannschaften messen sich bei Wettbewerb „Fußball ohne Grenzen“. Der FC Ariana Hausham gewinnt das Turnier am Ende.

Miesbach – Ukrainer, Türken, Rumänier, Kongolesen, Afghanen, Krankenpfleger, Vorarbeiter, Bauhofmitarbeiter, Geschäftsstellenleiter, Alt und Jung – alles war vertreten bei der zweiten Auflage des Integrationsturniers, das der Integrationsbeauftragte des Landkreises, Max Niedermeier, zum Ende seiner Amtszeit ausgerichtet hat. Sechs Mannschaften, unter anderem aus Otterfing, Warngau und Hausham, beteiligten sich. Am Ende siegte der FC Ariana Hausham.

Schirmherr Landrat Olaf von Löwis lobte die Veranstaltung bei der Siegerehrung: „Eine großartige Initiative“, wird er in einer Pressemitteilung des Landratsamtes zitiert. Das Turnier zeigte, dass Sport eine große Hilfe bei der Integration sein kann. „Es ist für die Menschen wichtig, dass sie die Sprache erlernen, mit anderen zusammenkommen, Arbeit finden und Kontakte knüpfen“, betonte Basir Ahmad Azimi, Manager von FC PIA Hausham und FC Ariana Hausham. Einmal in der Woche trainieren seine Kicker. Das zahlte sich beim Turnier in Miesbach aus.