Großalmerode unter Druck, Lohfelden vor dem Verfolgerduell

– Foto: Klaus Heinrichsmeyer

Die ersten Konturen an der Tabellenspitze sind zu erkennen. TSG Sandershausen führt mit zwölf Punkten vor der noch ungeschlagenen SG Schauenburg, dahinter folgen Eintracht Baunatal, FSC Lohfelden und Aufsteiger TuSpo Nieste mit jeweils neun Zählern. Am Sonntag stehen nun mehrere Duelle an, die sowohl im oberen Drittel als auch am Tabellenende Bewegung bringen können.

Gegner SV Türkgücü Kassel steht bei vier Punkten und hat zuletzt beim 1:1 gegen Bosporus Zählbares mitgenommen. Eyüp-Emre Akman erzielte dabei den Ausgleich und ist nach seinem Viererpack gegen WBO bereits einer der auffälligsten Angreifer des Aufsteigers. Für die SGHU wird es deshalb darauf ankommen, nach zuletzt zwei sieglosen Partien wieder mehr Kontrolle in das eigene Spiel zu bekommen.

Die SG Hombressen/Udenhausen will nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Auf den perfekten Start mit sechs Punkten folgten das 0:2 gegen Reinhardshagen und ein spätes 1:2 in Schauenburg. Damit ist die SGHU zunächst ins Tabellenmittelfeld zurückgefallen.

WBO wartet weiter auf den ersten Sieg

Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen konnte unter der Woche zumindest den ersten Punkt der Saison verbuchen. Gegen die bis dahin makellose Spielgemeinschaft aus Schauenburg brachte Ioannis Mitrou WBO sogar in Führung, ehe nur eine Minute später der Ausgleich fiel. Mit SV Kaufungen 07 wartet nun eine Mannschaft, die bislang zwischen deutlichen Erfolgen und Rückschlägen schwankt. Dem 7:1 gegen Wolfsanger folgte ein 1:4 in Hertingshausen, anschließend gewann der SVK gegen Bosporus und holte in Wolfsanger einen späten Punkt. Mit zwölf erzielten Treffern gehört Kaufungen offensiv zu den produktiveren Teams der Liga.

Bosporus empfängt Wilhelmshöhe

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FC Bosporus Kassel Bosporus KS TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 15:00 PUSH

Der FC Bosporus Kassel wartet seit zwei Partien auf einen Sieg. Nach dem starken Start mit Erfolgen gegen Türkgücü und Eintracht Baunatal folgten eine 2:3-Niederlage in Kaufungen und zuletzt ein 1:1 im erneuten Stadtduell gegen Türkgücü. Nun kommt die TSG Wilhelmshöhe in die Nordstadt. Nach drei Niederlagen zum Saisonbeginn feierte die Mannschaft von Manuel Viehmann beim 5:2 gegen Hertingshausen ihren ersten Erfolg. Mit bereits zehn Treffern ist die Offensive durchaus gefährlich, 15 Gegentore zeigen allerdings auch, wo bislang die Probleme liegen.

Reinhardshagen will den zweiten Sieg

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SG Reinhardshagen SG Reinhards FC Großalmerode Großalmerode 15:00 PUSH

Die SG Reinhardshagen empfängt den noch sieglosen Aufsteiger FC Großalmerode. Nach dem 2:0 in Hombressen/Udenhausen zeigte die Mannschaft von Taylan Bilecen auch beim Spitzenreiter Sandershausen über weite Strecken einen ordentlichen Auftritt, verlor aber mit 0:2. Großalmerode reist nach dem 1:5 in Lohfelden mit personellen Sorgen nach Vaake. Trainer Thomas Bartel fordert vor allem mehr defensive Stabilität und warnt vor dem Umschaltspiel des Gegners. „Wenn man gegen Reinhardshagen zu offen spielt, wird man ausgekontert“, sagt Bartel gegenüber der HNA mit Blick auf die schnellen Offensivkräfte um Jan und Andre Paar sowie Janik Ziegler. Definitiv fehlen Gabriel Alt und Marvin Müller, hinter mehreren angeschlagenen Spielern stehen Fragezeichen. Wolfsanger fordert den Spitzenreiter

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr TSV Wolfsanger TSV Wolfsang TSG Sandershausen TSG Sandershausen 15:30 live PUSH

Vier Spiele, vier Siege und erst zwei Gegentore: Sandershausen ist seinem Ruf als Aufstiegsfavorit bislang gerecht geworden. Nach dem 2:0 gegen Reinhardshagen wartet im Derby beim TSV Wolfsanger nun die nächste Aufgabe. Die TSG gewann beide Vergleiche der vergangenen Saison, musste sich beim 3:2 in Wolfsanger allerdings bis in die Schlussphase strecken. Die Gastgeber haben sich nach dem 1:7 zum Saisonstart stabilisiert. Auf das 5:2 gegen Wilhelmshöhe und die knappe Niederlage in Nieste folgte zuletzt ein 1:1 gegen Kaufungen, bei dem der Sieg erst spät aus der Hand gegeben wurde. Besondere Aufmerksamkeit dürfte erneut Yannick Billing gelten, der für Sandershausen bereits viermal getroffen hat.

Schauenburg will in Rothwesten ungeschlagen bleiben

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr TSV Rothwesten Rothwesten SG Schauenburg Schauenburg 15:30 PUSH

Schauenburg musste beim 1:1 gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen erstmals Punkte abgeben, ist aber weiterhin ungeschlagen. Zehn Zähler aus vier Begegnungen bedeuten Rang zwei. Beim TSV Rothwesten geht die Mannschaft von Florian Peter als Favorit in die Partie. Rothwesten wartet dagegen weiterhin auf den ersten Sieg. Nach den beiden deutlichen Niederlagen gegen Sandershausen gelang zuletzt in Großalmerode immerhin ein 1:1, das Emre Bicer erst in der 90. Minute per Foulelfmeter rettete. Mit Bicer und Dylan Demirsoy verfügt der TSV über zwei Angreifer, die bereits mehrfach getroffen haben, defensiv stehen allerdings schon 17 Gegentore zu Buche. Lohfelden und Baunatal im Verfolgerduell