Großalbershofer Ligaverzicht lässt Abstiegskampf wieder aufleben

In der Kreisklasse Süd schienen nach dem vergangenen Wochenende alle Fragen in puncto Abstieg und Relegationsteilnahme geklärt. Dann eine völlig überraschende Wende: Der derzeitige Tabellensiebte FC Großalbershof erklärte am Dienstagabend gegenüber Kreisspielleiter Albert Kellner einen Ligaverzicht, weil er in der kommenden Saison als Spielgemeinschaft FC Edelsfeld II/FC Großalbershof I in der A-Klasse antreten möchte. Die Regelung sieht nun vor, dass Großalbershof zum Saisonende auf Platz 14 gesetzt wird und damit der erste Direktabsteiger ist. Der SV Raigering II und SV Inter Bergsteig Amberg II (beide 14 Punkte), die eigentlich als Direktabsteiger feststanden, rücken nun jeweils um einen Platz nach vorne und spielen beim Saisonfinale gegen den Abstieg beziehungsweise um das Erreichen der Relegation. Der große Gewinner des Großalbershofer Ligaverzichts ist der TuS Rosenberg II (aktuell Tabellenzwölfter), dem die Relegation erspart bleibt und für den Ligaerhalt damit in trockenen Tüchern liegt.