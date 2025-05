Groß Meckelsen sichert Klassenerhalt – Scheeßel verpasst Big Points

Mit einem 3:2-Auswärtssieg in Scheeßel hat Groß Meckelsen sportlich den Klassenerhalt in der Kreisliga perfekt gemacht. Für Scheeßel hingegen war es ein Rückschlag im Kampf um Platz zwei. Nun müssen die Rot-Weißen auf einen Patzer Bülstedts hoffen.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, stellte Scheeßels Trainer Benjamin Hensel nach der Partie ernüchtert fest. Tatsächlich präsentierten sich die Gäste in den ersten 45 Minuten wacher und zielstrebiger. Christoph Peters traf per Elfmeter zur Führung, nachdem RW-Schlussmann Sebastian Bretzke TSV-Angreifer Christoph Meyer gefoult hatte. Nur drei Minuten später erhöhte Jonah Rehder auf 2:0 – er verwertete eine Vorlage von Bjarne Brammerloh.