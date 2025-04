Groß Meckelsen lässt Spitzenreiter Selsingen davonkomm

Am Ende durfte sich der MTSV sogar glücklich schätzen, dass es beim 0:0 blieb. Denn im zweiten Durchgang dominierten die Gastgeber die Partie, verpassten es jedoch, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen.

Dabei sah es zu Beginn noch nicht danach aus. In der ersten Viertelstunde war der Tabellenführer am Drücker. Groß Meckelsen konnte sich bei Torhüter Lukas Fitschen bedanken, der mit drei starken Paraden das 0:0 festhielt. Zunächst entschärfte er einen Schuss von Julian Burfeind (2.), wenig später fischte er einen Abschluss von Lukas Schotmann aus dem Toreck. Und nach dem anschließenden Eckball war es erneut Fitschen, der einen Burfeind-Kopfball glänzend parierte.

Im zweiten Abschnitt legten die Hausherren jeden Respekt vor dem Spitzenreiter ab und zeigten von Beginn an mehr Zug zum Tor. Fortan gab es Einbahnstraßenfußball zu sehen.

Dabei wurde Manuel Brunkhorst mehrfach zum offensiven Dreh- und Angelpunkt. Dreimal hatte er die Möglichkeit zur Führung, doch er scheiterte jeweils knapp (60., 64., 75.). Auch Niklas Witz (62.) und Lukas Nack (68., 80.) verpassten mit Kopfbällen nach Brunkhorst-Ecken das Ziel. Witz blieb zudem mit einem Freistoß aus 25 Metern an Ehlers hängen (67.), und Marco Heins setzte eine Direktabnahme aus 19 Metern über das Tor (77.).

Ab der 80. Minute setzte sich auch Leif Allers mehrfach in Szene, doch auch er konnte Ehlers nicht überwinden. In der Nachspielzeit hätte Selsingens spielender Co-Trainer Carsten Müller das Spiel beinahe auf den Kopf gestellt – sein abgefälschter Schuss strich knapp am Tor vorbei. So blieb es beim torlosen Unentschieden.

TSV-Betreuer Thorsten Holst zeigte sich nach dem Spiel dennoch ein wenig enttäuscht: „Vor dem Spiel hätten wir gesagt, ein Unentschieden nehmen wir mit. Jetzt muss man aufgrund der zweiten Halbzeit sagen: Wir haben zwei Punkte liegen gelassen.“ Selsingens Co-Trainer Müller sah eine klare Zweiteilung des Spiels: „Im ersten Durchgang haben wir das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir hier glücklich einen Punkt mitgenommen.“