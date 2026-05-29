Groß Lafferde hofft auf letzten Heimsieg

Der SV Teutonia Groß Lafferde steht dagegen mit lediglich sieben Punkten aus 26 Spielen abgeschlagen auf Rang 15. Die Mannschaft stellt mit 27:95 Toren sowohl die schwächste Offensive als auch die anfälligste Defensive der Liga und steht als Absteiger fest.

Die tabellarische Situation ist vor der Begegnung klar verteilt. Der FC SF Rautheim belegt mit 34 Punkten aus 26 Spielen den neunten Tabellenplatz und hat sich mit zuletzt stabileren Leistungen im gesicherten Mittelfeld etabliert.

Die Partie aus der Hinrunde zählt zu den wenigen positiven sportlichen Momenten des Tabellenletzten in dieser Saison. Zwar ging Rautheim bereits nach einer Minute durch Buschenlange in Führung, doch Groß Lafferde drehte die Begegnung eindrucksvoll.

Dennoch dürfte das Hinspiel den Gästen eine Warnung sein. Groß Lafferde feierte dort seinen bislang einzigen Saisonsieg und setzte sich überraschend mit 4:3 in Rautheim durch.

Bashiru Bah erzielte zunächst den Ausgleich, ehe Paul mit einem Dreierpack zwischen der 45. und 53. Minute für eine zwischenzeitliche 4:1-Führung sorgte. Rautheim verkürzte durch Krauel und William zwar noch einmal, die Aufholjagd kam jedoch zu spät.

Für Groß Lafferde war der Erfolg zugleich der einzige Dreier der bisherigen Spielzeit.

Rautheim mit besserer Formkurve

Vor dem Rückspiel reist der FC SF Rautheim mit deutlich stabilerer Form an. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:1 gegen den SV Arminia Vechelde und bestätigte damit den positiven Trend der vergangenen Wochen.

Groß Lafferde hingegen verlor zuletzt mit 0:2 beim TSV Wipshausen und wartet weiterhin auf den zweiten Saisonsieg.

Gerade defensiv bleiben die Probleme der Gastgeber offensichtlich. Im Schnitt kassiert die Mannschaft mehr als drei Gegentore pro Partie.

Auch wenn die sportliche Situation entschieden ist, dürfte Groß Lafferde vor heimischer Kulisse noch einmal auf ein positives Ergebnis hoffen. Die Mannschaft zeigte in einzelnen Spielen durchaus Widerstandsfähigkeit und konnte vor allem auf eigenem Platz phasenweise unangenehm auftreten.

Rautheim wiederum hat die Chance, die Saison im gesicherten Mittelfeld stabil zu Ende zu bringen und sich weiter von den unteren Tabellenregionen abzusetzen.

Die Favoritenrolle liegt diesmal bei den Gästen. Das Hinspiel hat jedoch gezeigt, dass Groß Lafferde trotz der klaren Tabellenlage durchaus in der Lage ist, unangenehme Spiele zu erzwingen.