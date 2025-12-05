Groß Hesepe holt Grönninger - Neustart mit Ansage

– Foto: SV Groß Hesepe

– Foto: SV Groß Hesepe

Beim SV Groß Hesepe ist die Trainerfrage geklärt und das bereits vor dem Start ins neue Jahr. Nach der Freistellung von Coach Daniel Richter im Oktober und der Übergangslösung mit Interims-Trainer Dennis Nykamp-Niers hat der Klub nun einen neuen starken Mann an der Seitenlinie gefunden. Ab Januar 2026 übernimmt Markus Grönninger das Kommando bei der 1. Herrenmannschaft. Der Verein verkündete die Verpflichtung auf seinen Social-Media-Kanälen, mit einem klaren Signal: Neustart statt Notlösung.

„Herzlich willkommen, Markus!“, heißt es in der Vereinsmeldung. Grönninger ließ sich nicht lange bitten und stellte sich bereits seiner neuen Mannschaft vor. Die ersten Eindrücke sollen positiv gewesen sein, der Fokus liegt klar auf einem stabilen Rückrundenstart. Nach einer turbulenten Hinrunde will Groß Hesepe nun wieder in ruhigere Fahrwasser gelangen. Grönninger gilt als akribischer Arbeiter mit klaren Vorstellungen - genau das, was sich die Verantwortlichen erhoffen. Die Erwartungen sind groß, die Mission ebenfalls: sportlich wieder in die Erfolgsspur. Der SV Groß Hesepe ist bereit. Grönninger auch. Startschuss 2026. ➡️ Zum Original mit Bildern ⬅️ ____________________ Bollmer wird neuer Coach bei Germania Twist!

– Foto: SV Germania Twist

Der SV Germania Twist hat die Verpflichtung von Heiner Bollmer als neuen Trainer der ersten Herrenmannschaft zur kommenden Saison bekanntgegeben. Dies teilte der Verein über seine offiziellen Kanäle mit. Bollmer kommt nach erfolgreichen Jahren beim SC Osterbrock nach Twist und bringt zudem Erfahrungen aus weiteren Trainerstationen beim SV Teglingen sowie beim SuS Darme mit. Der Verein erhofft sich von der Verpflichtung neue Impulse für die Weiterentwicklung der Mannschaft. Zum Start der Vorbereitung wird Bollmer erstmals offiziell an der Seitenlinie stehen. Germania Twist wünscht seinem neuen Coach einen gelungenen Einstieg und viel Erfolg für die anstehende Saison. ______________________ 0:1 gegen Atlas: Meppen II bleibt offensiv blass

– Foto: Hermes

Der SV Atlas Delmenhorst hat im Nachholspiel beim SV Meppen II einen hart erkämpften 1:0-Erfolg gefeiert und rückt damit auf Tabellenplatz zwei vor. In einer insgesamt chancenarmen Partie avancierte Steffen Rohwedder mit seinem verwandelten Foulelfmeter zum Matchwinner.