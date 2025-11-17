Groß Glienicke/Seeburg dreht auf, LSV Neustadt mit 11:0-Torfeuerwerk

1. FC Guben II – SV Fichte Kunersdorf 5:0

Guben II ließ Kunersdorf keine Chance und legte früh los: Severin Falk traf in der 4. Minute, Nico Hetzel (21.) und Josua Jantschke (29.) erhöhten noch vor der Pause. Direkt nach Wiederbeginn sorgte Dennis Diehl (48.) für das 4:0, ehe Josua Jantschke in der 85. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Ein klarer Heimerfolg.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SpG Drebkau/Kausche 2:2

Die Gäste führten zur Pause durch Treffer von Paul Tarczewski (21.) und Carlos Kanter (36.). Doch Ströbitz II kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Mykola Ubyraiev (48.) und Lukas Pötschke (58.) stellten auf 2:2. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es beim Remis.

SV Borussia 09 Welzow – LSV Neustadt/Spree 0:11

Neustadt/Spree dominierte nach Belieben: Gracjan Arkuszewski erzielte in einer historischen Vorstellung gleich sechs Tore (10., 17., 23., 39., 42., 90.). Philipp Seddig traf doppelt (71., 74.), Tim Reichl (79.), Mathis Lewa (82.) und Marcel Reck (84.) bauten das Ergebnis weiter aus. Für Welzow ein bitterer Nachmittag, für LSV ein Torfestival.

BSV Chemie Tschernitz – SpG Kahren/Laubsdorf 1:2

Tschernitz ging durch Colin Paulitz (41.) kurz vor der Pause in Führung. Doch die Gäste drehten im zweiten Durchgang auf: Florian Kasper traf in der 75. Minute zum Ausgleich, Nico Adomeit besorgte in der 86. Minute den Siegtreffer für die SpG. Ein später, aber verdienter Auswärtserfolg.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 2:1

Ein Eigentor von Christian Chilla brachte Viktoria Cottbus in der 36. Minute in Führung. Kevin Karow erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Eddie Mann machte es mit seinem Treffer in der 88. Minute noch einmal spannend, doch der FSV brachte den Sieg über die Zeit.

FSV Spremberg 1895 – SpG Briesen/Dissen 0:8

Briesen/Dissen zeigte gnadenlose Effizienz: Roman Kozevnikov (2., 48.), Christian Rinza (21., 34., 50., 63.), Nico Wellschmidt (23.) und Tom Bockner per Foulelfmeter (25.) trafen für die Gäste. Spremberg hatte keinerlei Mittel gegen die überlegene Offensive der SpG.

VfB Cottbus 97 – SV Eiche Branitz 1:6

Branitz legte los wie die Feuerwehr: Jonah Wallstein traf in der 6. Minute, wurde aber in der 10. Minute mit Rot vom Platz gestellt. Doch selbst in Unterzahl dominierte Eiche: Lennart Seidler erzielte einen Viererpack (16., 22., 33., 70.), Tyler Schmidt traf in der 40. Minute. Ibrahim Almarande erzielte in der 77. Minute den Ehrentreffer für Cottbus. Ein überraschend deutlicher Auswärtssieg trotz früher Unterzahl.

SG Blau-Weiß Schorbus – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 3:4

Eine spektakuläre Partie: Stephan Klengel (43.) und Eric Kube (45.+2) brachten die Gäste zur Pause mit 0:2 in Führung. Eric Kube legte in der 53. Minute nach. Doch Schorbus kam zurück: Danilo Koall (54.) und Jasem Abod (59.) verkürzten. Stephan Klengel (64.) stellte auf 2:4, ehe Nico Bartelt (72.) erneut Spannung ins Spiel brachte. Am Ende rettete die SpG den knappen Auswärtssieg.