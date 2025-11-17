 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Groß Glienicke/Seeburg dreht auf, LSV Neustadt mit 11:0-Torfeuerwerk

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – Bredower SV 47 1:1
Vor 135 Zuschauern entwickelte sich ein enges Spiel. Jerome Schneider brachte den Bredower SV 47 in der 56. Minute in Führung. Ketzin/Falkenrehde drängte spät auf den Ausgleich – und wurde belohnt: Devin Krenzlin traf in der 89. Minute zum 1:1. In derselben Minute sah Kevin Baltrun (Bredower SV 47) die Rote Karte. Am Ende stand ein Remis.

SG Geltow – FSV Babelsberg 74 II abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.

Fortuna Babelsberg II – SG Eintracht Friesack 2:1
Die Gäste gingen durch Pascal Richter in der 53. Minute in Führung. Fortuna Babelsberg II antwortete schnell: Georg Müller verwandelte einen Foulelfmeter in der 59. Minute zum Ausgleich. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, traf Anton Stoppa in der 90. Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Ein Last-Minute-Erfolg für die Gastgeber.

SG Michendorf II – SV Ziesar 31 2:0
Die SG Michendorf II kontrollierte das Spiel und ging spät, aber verdient durch Dennis Witthun (64.) in Führung. Jonas Hartig erhöhte in der 77. Minute auf 2:0 und sicherte dem Gastgeber einen souveränen Heimsieg. Ziesar tat sich offensiv schwer und konnte den Druck nicht mehr erhöhen.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – Werderaner FC Viktoria 1920 II 5:2
In einer torreichen Partie legte die SpG stark los: Joshua Herm traf in der 27. Minute, Jan Fischer erhöhte zwei Minuten später (29.). Werder kam durch Philipp Böhm (33.) und Aaron Haupt (44.) zurück. In der zweiten Halbzeit übernahm die SpG wieder das Kommando: Lasse Busch (55.), Max Dommel (57.) und Tobias Herm (74.) stellten das Ergebnis auf 5:2. Ein verdienter Heimsieg dank starker zweiter Halbzeit.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SV Fichte Kunersdorf 5:0
Guben II ließ Kunersdorf keine Chance und legte früh los: Severin Falk traf in der 4. Minute, Nico Hetzel (21.) und Josua Jantschke (29.) erhöhten noch vor der Pause. Direkt nach Wiederbeginn sorgte Dennis Diehl (48.) für das 4:0, ehe Josua Jantschke in der 85. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Ein klarer Heimerfolg.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SpG Drebkau/Kausche 2:2
Die Gäste führten zur Pause durch Treffer von Paul Tarczewski (21.) und Carlos Kanter (36.). Doch Ströbitz II kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Mykola Ubyraiev (48.) und Lukas Pötschke (58.) stellten auf 2:2. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es beim Remis.

SV Borussia 09 Welzow – LSV Neustadt/Spree 0:11
Neustadt/Spree dominierte nach Belieben: Gracjan Arkuszewski erzielte in einer historischen Vorstellung gleich sechs Tore (10., 17., 23., 39., 42., 90.). Philipp Seddig traf doppelt (71., 74.), Tim Reichl (79.), Mathis Lewa (82.) und Marcel Reck (84.) bauten das Ergebnis weiter aus. Für Welzow ein bitterer Nachmittag, für LSV ein Torfestival.

BSV Chemie Tschernitz – SpG Kahren/Laubsdorf 1:2
Tschernitz ging durch Colin Paulitz (41.) kurz vor der Pause in Führung. Doch die Gäste drehten im zweiten Durchgang auf: Florian Kasper traf in der 75. Minute zum Ausgleich, Nico Adomeit besorgte in der 86. Minute den Siegtreffer für die SpG. Ein später, aber verdienter Auswärtserfolg.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 2:1
Ein Eigentor von Christian Chilla brachte Viktoria Cottbus in der 36. Minute in Führung. Kevin Karow erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Eddie Mann machte es mit seinem Treffer in der 88. Minute noch einmal spannend, doch der FSV brachte den Sieg über die Zeit.

FSV Spremberg 1895 – SpG Briesen/Dissen 0:8
Briesen/Dissen zeigte gnadenlose Effizienz: Roman Kozevnikov (2., 48.), Christian Rinza (21., 34., 50., 63.), Nico Wellschmidt (23.) und Tom Bockner per Foulelfmeter (25.) trafen für die Gäste. Spremberg hatte keinerlei Mittel gegen die überlegene Offensive der SpG.

VfB Cottbus 97 – SV Eiche Branitz 1:6
Branitz legte los wie die Feuerwehr: Jonah Wallstein traf in der 6. Minute, wurde aber in der 10. Minute mit Rot vom Platz gestellt. Doch selbst in Unterzahl dominierte Eiche: Lennart Seidler erzielte einen Viererpack (16., 22., 33., 70.), Tyler Schmidt traf in der 40. Minute. Ibrahim Almarande erzielte in der 77. Minute den Ehrentreffer für Cottbus. Ein überraschend deutlicher Auswärtssieg trotz früher Unterzahl.

SG Blau-Weiß Schorbus – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 3:4
Eine spektakuläre Partie: Stephan Klengel (43.) und Eric Kube (45.+2) brachten die Gäste zur Pause mit 0:2 in Führung. Eric Kube legte in der 53. Minute nach. Doch Schorbus kam zurück: Danilo Koall (54.) und Jasem Abod (59.) verkürzten. Stephan Klengel (64.) stellte auf 2:4, ehe Nico Bartelt (72.) erneut Spannung ins Spiel brachte. Am Ende rettete die SpG den knappen Auswärtssieg.

