Groß Glienicke/Seeburg dreht auf, LSV Neustadt mit 11:0-Torfeuerwerk

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – Bredower SV 47 1:1
Vor 135 Zuschauern entwickelte sich ein enges Spiel. Jerome Schneider brachte den Bredower SV 47 in der 56. Minute in Führung. Ketzin/Falkenrehde drängte spät auf den Ausgleich – und wurde belohnt: Devin Krenzlin traf in der 89. Minute zum 1:1. In derselben Minute sah Kevin Baltrun (Bredower SV 47) die Rote Karte. Am Ende stand ein Remis.
SG Geltow – FSV Babelsberg 74 II abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.
Fortuna Babelsberg II – SG Eintracht Friesack 2:1
Die Gäste gingen durch Pascal Richter in der 53. Minute in Führung. Fortuna Babelsberg II antwortete schnell: Georg Müller verwandelte einen Foulelfmeter in der 59. Minute zum Ausgleich. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, traf Anton Stoppa in der 90. Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Ein Last-Minute-Erfolg für die Gastgeber.
SG Michendorf II – SV Ziesar 31 2:0
Die SG Michendorf II kontrollierte das Spiel und ging spät, aber verdient durch Dennis Witthun (64.) in Führung. Jonas Hartig erhöhte in der 77. Minute auf 2:0 und sicherte dem Gastgeber einen souveränen Heimsieg. Ziesar tat sich offensiv schwer und konnte den Druck nicht mehr erhöhen.
SpG Groß Glienicke/Seeburg – Werderaner FC Viktoria 1920 II 5:2
In einer torreichen Partie legte die SpG stark los: Joshua Herm traf in der 27. Minute, Jan Fischer erhöhte zwei Minuten später (29.). Werder kam durch Philipp Böhm (33.) und Aaron Haupt (44.) zurück. In der zweiten Halbzeit übernahm die SpG wieder das Kommando: Lasse Busch (55.), Max Dommel (57.) und Tobias Herm (74.) stellten das Ergebnis auf 5:2. Ein verdienter Heimsieg dank starker zweiter Halbzeit.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________