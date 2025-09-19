Groß-Gerau im Hessenpokal weiter

Der VfR Groß-Gerau ist ins Achtelfinale des Hessenpokals eingezogen. – Foto: Dominik Claus

GROSS-GERAU/WALLDORF. Wenn sie sich diszipliniert am und gegen den Ball verhalten, wenn sie den vorgegebenen Matchplan auf den Platz bringen – dann können die Verbandsliga-Fußballer des VfR Groß-Gerau auch einen stärker eingeschätzten Gegner bezwingen. So geschehen am Mittwochabend in der zweiten Runde des Hessenpokals, wo die Grün-Weißen den Ligakonkurrenten DJK Sportfreunde Bad Homburg mit 3:1 (1:0) besiegten. „Das machen die Jungs schon gut“, lobte Trainer Gaetano Bauso und betonte, dass sein Team auch während der Negativerlebnisse der vergangenen Wochen (vier Niederlagen in fünf Spielen) gut trainiert hätte.

Die Bad Homburger, mit diversen höherklassig erfahrenen Spielern besetzt, arbeiteten sich meist vergeblich an einer strukturierten VfR-Defensive ab. Auch das Anlaufverhalten gefiel Bauso. Der Trainer taktierte diesmal wie schon in der Vorbereitung mit einer Vierer-Abwehrkette: „Wir können beides, Dreier- und Viererkette." In der Offensive überzeugte der VfR mit Ballsicherheit. Nach dem Kontertor von Mohamed Reda Raiss (24.) hätte Nils Beißer fast noch vor der Halbzeit ein weiteres Mal getroffen, doch Gästespieler Anas El Allaoui rettete auf der Torlinie. Kurz nach der Pause bereitete Beißer dann mit einem scharfen Querpass das 2:0 von Fynn Schek vor (49.).

Zwischenzeitlich hatten die Sportfreunde allerdings Pech mit einem Lattenknaller (El Allaoui/29.), Ugur Aslan schoss VfR-Torhüter Marcel Czirbus an (32.). Einen weiteren Moment Groß-Gerauer Nachlässigkeit nutzte Fabrice Otero Matthaei mit einem strammen 20-Meter-Schuss zum Anschlusstreffer (53.). Aber Ilias Benazza machte mit seinem herrlichen Volley aus dem Rückraum alles klar – 3:1 (83.).

Im Achtelfinale am 8. Oktober (19 Uhr) hat der VfR Regionalligist SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zu Gast. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) ist die Bauso-Elf in der Liga bei der SG Bornheim/Grün-Weiß Frankfurt zu Gast.

Der SV Rot-Weiß Walldorf II gastiert am Sonntag (15 Uhr) bis auf den rotgesperrten Enes Atug in Bestbesetzung bei Spitzenreiter Germania Ober-Roden, der ebenfalls im Hessenpokal eine Runde weiter kam und sich bei Gruppenligist FG Seckbach durchsetzte. Wieder fit ist Yuma Reichert.