Groß-Gerau: Heimniederlagen für Verbandsligisten

Ilias Benazza und der VfR Groß-Gerau mussten sich der SG Bornheim geschlagen geben. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Verheißungsvoll kam die U23 in diese Partie. 20 Minuten lang dominierte das Team um Interimstrainer Süleyman Karaduman die Partie. Nach 13 Minuten schoss Nikolai Loderer die Heimelf in Führung. Danach kamen die Ober-Rodener besser ins Spiel. Ein langer, hoher Pass und eine unkonzentrierte Walldorfer Innenverteidigung – und es stand 1:1 (25.). Auf ähnliche Weise kam die Germania zehn Minuten später zur Führung. Torhüter Tim Nieschler lief etwas zu spät heraus, brachte Adnan Voloder zu Fall, und den Foulelfmeter verwertete Muhamad Ashriam.

In der zweiten Halbzeit versuchte die U23, verstärkt über die Außenpositionen zu spielen, um mit scharfen Flanken zum Torabschluss zu kommen. „Das hat nur bedingt geklappt, weil Ober-Roden mit einer Fünferkette auch einfach gut verteidigt hat“, erklärt Karaduman. Ihre Defensivschwäche nahmen die Walldorfer mit in die zweite Halbzeit, wie sich beim dritten Gegentor zeigte. Dies „auch wieder mit einem langen Ball“, so Karaduman.

Tore: 1:0 Loderer (13.), 1:1 Dapp (25.), 1:2 Ashriam (35.), 1:3 Dapp (51.). Schiedsrichter: Abbondanza (1. SC Kohlheck). Zuschauer: 120.

Zweimal geführt, noch fünf Minuten vor Schluss vorn gelegen – und doch am Ende verloren. Beim Bornheimer Siegtreffer, der aus einem Freistoß resultierte, sieht VfR-Sportchef Driton Kameraj aber eine Fehlentscheidung: „Da hätte der Schiedsrichter Freistoß für uns pfeifen müssen – und nicht andersherum.“ Zuvor allerdings hätte der VfR, der ab der 26. Minute durch den Treffer von Pedro Araujo da Silva führte, das Spiel längst entschieden haben können. Denn nach dem Bornheimer Ausgleichstreffer zum 1:1, auch noch nach Paul Schmieders 2:1 vergaben die Grün-Weißen diverse Großchancen, insbesondere Nicolas Cortes Bambague und Marco Oliveri Del Castillo. „Da musst du den Sack einfach zumachen“, sagt Kameraj: „Heute hat die clevere Mannschaft gewonnen, nicht die bessere.“

Tore: 1:0 Araujo da Silva (26.), 1:1 Boujerad (50.), 2:1 Schmieder (75.), 2:2, 2:3 Casalino (85., 90.). Zuschauer: Krauser (FC Eddersheim). Zuschauer: 100.





