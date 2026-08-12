 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Groß-Gerau gegen Seligenstadt, Ginsheim in Frankfurt

Englische Woche in der Verbandsliga: Der VfR Groß-Gerau empfängt mit Seligenstadt einen Topfavoriten, während der VfB Ginsheim in Frankfurt auf die ersten Auswärtspunkte hofft

von Gabi Wesp-Lange · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Hofft auf eine bessere Chancenverwertung als zuletzt beim späten 1:1-Ausgleich gegen Germania Ober-Roden: VfR-Trainer Gaetano Bauso.
Hofft auf eine bessere Chancenverwertung als zuletzt beim späten 1:1-Ausgleich gegen Germania Ober-Roden: VfR-Trainer Gaetano Bauso. – Foto: Uwe Krämer

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Groß-Gerau. Nur drei Tage nach dem zweiten Spieltag am vergangenen Wochenende wartet am Mittwoch schon der nächste in der Verbandsliga. Dabei ist der VfB Ginsheim um 19 Uhr beim SV Bosnien/Herzegowina Frankfurt gefordert, während der VfR Groß-Gerau um 19.30 Uhr die Sportfreunde aus Seligenstadt empfängt.

Heute, 19:30 Uhr
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Sportfreunde Seligenstadt
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19:30

VfR Groß-Gerau: Seligenstadt als "Topfavorit"

Nachdem die Mannschaft von Trainer Gaetano Bauso am Sonntag zuhause gegen Germania Ober-Roden in der Nachspielzeit noch den bitteren 1:1-Ausgleich hinnehmen musste und den ersten Saisonsieg aus der Hand gab, hofft sie nun auf eine bessere Chancenverwertung. "Das ist wichtig. Und wir müssen taktisch gut performen. Dann können wir etwas mitnehmen gegen Seligenstadt!, ist Driton Kameraj sicher. Allerdings erwartet der sportliche Leiter des VfR mit den auf Platz fünf stehenden Sportfreunden eine hohe Hürde. Für ihn "ein Topfavorit".

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19:00

VfB Ginsheim will an starke Leistung anknüpfen

Was den VfB Ginsheim angeht, ist für Trainer Jonas Schuster der Gegner schwer einzuschätzen, zumal der SV Bosnien/Herzegowina Frankfurt erst ein Spiel bestritten hat, das er zum Rundenstart mit 1:2 gegen Seligenstadt verlor. Am vergangenen Wochenende waren die Frankfurter dagegen spielfrei, während Ginsheim bei heißen 35 Grad eine intensive Partie gegen Rot-Weiß Darmstadt bestreiten musste – und trotz vieler Chancen knapp mit 1:2 unterlag. "Das war echt bitter. Und es war sehr anstrengend bei der Hitze", fand Schuster. Deshalb sei es "schon ein kleiner Vorteil" für den SV, dass er bei den hohen Temperaturen pausieren konnte. Wenn die Ginsheimer aber an die gute Leistung gegen Darmstadt anknüpfen können, sollte wie beim 5:2-Auftaktsieg über Kickers Offenbach II auf jeden Fall etwas drin sein.

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
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13:00

Die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Walldorf, die wie der VfR Groß-Gerau mit dem 2:2 beim SV Pars Neu-Isenburg den ersten Punktgewinn der Saison holte und einen guten Auftritt ablieferte, hat ihr Heimspiel gegen die SG Bornheim/GW Frankfurt auf kommenden Mittwoch (19.) verschoben. Anpfiff ist um 20 Uhr. Der nächste Einsatz steht dem Team von Trainer Thomas Kaltsounis daher erst am Sonntag bevor: Um 13 Uhr erwartet es dann den VfB Ginsheim zum mit Spannung erwarteten Kreisduell.