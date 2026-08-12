Groß-Gerau gegen Seligenstadt, Ginsheim in Frankfurt

Was den VfB Ginsheim angeht, ist für Trainer Jonas Schuster der Gegner schwer einzuschätzen, zumal der SV Bosnien/Herzegowina Frankfurt erst ein Spiel bestritten hat, das er zum Rundenstart mit 1:2 gegen Seligenstadt verlor. Am vergangenen Wochenende waren die Frankfurter dagegen spielfrei, während Ginsheim bei heißen 35 Grad eine intensive Partie gegen Rot-Weiß Darmstadt bestreiten musste – und trotz vieler Chancen knapp mit 1:2 unterlag. "Das war echt bitter. Und es war sehr anstrengend bei der Hitze", fand Schuster. Deshalb sei es "schon ein kleiner Vorteil" für den SV, dass er bei den hohen Temperaturen pausieren konnte. Wenn die Ginsheimer aber an die gute Leistung gegen Darmstadt anknüpfen können, sollte wie beim 5:2-Auftaktsieg über Kickers Offenbach II auf jeden Fall etwas drin sein.