Groß-Gerau: Diese Meister stehen (bald) fest!

Groß-Gerau. Wenige Spieltage sind noch zu gehen. In den Ligen des Fußballkreises Groß-Gerau spitzt sich der Kampf um die Meisterschaften zu. Während in einigen Klassen bereits gefeiert werden darf, ist in anderen das Rennen noch völlig offen. Wir verschaffen euch einen Überblick über die bisherigen Titelsieger und die noch ausstehenden Entscheidungen im Titelrennen: