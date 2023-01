Groß Gaglow II gewinnt den 8. Spreeauen-Cup Dem Beinahe-Aus in der Gruppenphase folgen beeindruckende Comebackqualitäten

Großes Zittern in der Gruppenphase und am Ende doch der umjubelte Champion: So lautete am Freitagabend das Motto der SG Groß Gaglow II beim 8. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup.

Denn nachdem die Zweitvertretung der SGGG mit nur einem Punkt aus zwei Spielen in das Turnier startete, schien das Aus in der Gruppenphase bereits nahezu besiegelt. Jedoch profitierten die Grün-Weißen in der Folge zunächst vom Sieg des SV Leuthen/Oßnig über Rot-Weiß Merzdorf und schossen Blau-Weiß Sedlitz danach selbst mit 5:0 ab, sodass das Halbfinal-Ticket per Last-Minute-Weg doch noch gezogen werden konnte.



Und auch in der Finalrunde lief es rund für die SGGG. So musste sich im Halbfinale zunächst der spätere Turnierdritte Traktor Laubsdorf knapp mit 1:0 geschlagen geben, ehe im Endspiel die Revanche für die Gruppenniederlage gegen Leuthen/Oßnig (Endstand 3:1 für Groß Gaglow) glückte.