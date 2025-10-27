– Foto: Anna Richter

Groß Gaglow festigt Tabellenführung, vier Platzverweise in Luckau Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 8. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Süd Brandenburg Kolkwitz SG Burg Friedersdorf Großräschen + 12 weitere

In der Landesklasse Süd hatte der 8. Spieltag einiges zu bieten. Tabellenführer SG Groß Gaglow verteidigte mit einem souveränen Sieg seine Spitzenposition, Verfolger Schlieben ließ beim packenden 3:3 in Herzberg erstmals Punkte liegen. Dahinter blieben Sielow, Kolkwitz und Peitz im Rennen um die vorderen Plätze, während im Tabellenkeller Burg den zweiten Sieg in Serie feierte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der Kolkwitzer SV gewann mit 2:0 gegen die SG Friedersdorf. Eric Scheffler brachte die Hausherren in der 23. Minute in Führung. Kurz vor Schluss sorgte Marvin Toby Leheis in der 90. Minute für die Entscheidung. Kolkwitz kontrollierte über weite Strecken das Spiel und steht mit dem sechsten Saisonsieg auf Platz fünf. Friedersdorf bleibt im Tabellenkeller und wartet weiter auf Konstanz.

---

Tabellenführer Groß Gaglow setzte sich auch gegen Großräschen mit 2:0 durch. Nach einer zähen ersten Hälfte brachte Niklas Keller in der 64. Minute die Gastgeber in Front, Louis Konzack erhöhte kurz vor Schluss (89.) zum Endstand. Großräschen verlor in der 77. Minute Felix Braun mit Rot und stand damit auf verlorenem Posten. Mit dem achten Sieg im zehnten Spiel bleibt Gaglow unangefochten an der Spitze. ---

Eintracht Peitz feierte in Forst einen klaren 4:0-Auswärtssieg. Julius Unglaube traf in der 15. Minute zur Führung, Marius Mucha erhöhte in der 33. Minute. Nach der Pause bauten Kenny Halpick (75.) und Dorian Mucha (82.) den Vorsprung weiter aus. Lausitz Forst blieb in der Offensive zu harmlos, Peitz dagegen zeigte sich kaltschnäuzig und belegt mit dem sechsten Sieg den sechsten Tabellenrang. ---

Das Topspiel zwischen dem VfB Herzberg 68 und dem TSV 1878 Schlieben hielt, was es versprach: Spannung, Tempo und Emotionen. Raul Streubel brachte Herzberg in der 22. Minute in Führung, doch Niklas Schrey glich noch vor der Pause (45.) aus. Nach Wiederanpfiff drehte Schlieben das Spiel durch Marc Jäschke (48.) und Niklas Schrey (68.) zum 1:3. Herzberg kämpfte sich jedoch eindrucksvoll zurück – Jakub Duben verkürzte (80.), und in der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Luis Medelnik einen Handelfmeter zum 3:3. Zuvor hatte Jiri Vit (89.) vom Punkt die Chance auf den Anschluss vergeben. ---

Ein turbulentes Spiel mit vier Toren in der Schlussphase endete mit 4:2 für Motor Saspow. Oliver Matschke brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung, ehe Eric Fraedrich mit Treffern zum 1:1 und 2:1 die Partie drehte. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Nach mehreren Platzverweisen – Tom Geißler (52., Saspow), Calvin Hendel (72., Saspow), Eric Fraedrich (72., Gelb-Rot) und Benjamin Borchert (82., Luckau) – glichen die Gäste durch Dennis Schelske (77.) aus. Marc Fingas traf in der 89. Minute per Foulelfmeter, ehe erneut Dennis Schelske (90.) den 4:2-Endstand erzielte. ---

Die SG Burg bezwang den FC Bad Liebenwerda mit 3:0. Eric Chilla traf in der 13. und 29. Minute doppelt, Fabian Stelzle erhöhte in der 54. Minute. Die Gastgeber schöpfen neue Hoffnung im Abstiegskampf, während Liebenwerda mit fünf Punkten ebenfalls weiter tief im Tabellenkeller steckt. ---

Das Spremberger Stadtderby endete torlos, hatte aber alles, was ein Derby ausmacht – Kampf, Einsatz und Emotionen. Vor 210 Zuschauern trennten sich der Spremberger SV und der SC Spremberg mit 0:0. Torchancen blieben selten, beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Für den SSV war es das dritte Remis, der SC kommt trotz couragierter Leistung nicht von den Abstiegsrängen weg. ---