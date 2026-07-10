Groß Flottbek holt zwei Spieler mit Oberliga-Erfahrung

Malik Salim Daniel Schorsch und "Kiko". – Foto: Verein

Der Groß Flottbeker SV setzt seine ambitionierte Kaderplanung nach dem Aufstieg in die Bezirksliga fort. Mit Malik Salim Daniel Schorsch und Francisco Javier Ebongo, genannt „Kiko“, wechseln gleich zwei Spieler nach Groß Flottbek, die bereits reichlich Erfahrung aus höheren Hamburger Spielklassen mitbringen.

Die beiden Personalien stehen zugleich für unterschiedliche Ansätze. Schorsch ist erst 20 Jahre alt, bringt Tempo, Flexibilität und Entwicklungspotenzial für die Offensive mit. Ebongo ist mit 32 Jahren deutlich erfahrener und soll neben seiner sportlichen Qualität auch eine Führungsrolle innerhalb der Mannschaft übernehmen.

Schorsch wurde im Nachwuchs des FC St. Pauli ausgebildet und wechselte anschließend zum Eimsbütteler TV. Danach führte sein Weg zum FC Süderelbe, ehe er für Teutonia 05 Ottensen in der Oberliga auflief. Trotz seines jungen Alters kennt er damit bereits verschiedene anspruchsvolle Ausbildungs- und Herrenbereiche im Hamburger Fußball.

Für Liga-Manager Mustafa Arslan sind beide Transfers deshalb wichtige Bausteine für einen Aufsteiger, der sich nicht mit einer Nebenrolle in der neuen Spielklasse zufriedengeben möchte.

„Das ist der nächste Oberliga-Zugang für Groß Flottbek. Damit schreitet unsere Transfer-Offensive weiter voran“, versichert Arslan im Gespräch mit FuPa. Der Liga-Manager sieht in Schorsch vor allem einen Spieler, der die Offensive variabler machen kann.

„Mit ihm gewinnen wir in der Offensive noch mehr Qualität und Flexibilität. Wir erhoffen uns von ihm Tore und Vorlagen“, erklärt Arslan. Gleichzeitig soll der 20-Jährige in Groß Flottbek die Möglichkeit bekommen, sich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln.

Der Aufsteiger setzt dabei bewusst auf die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Schorsch soll von den etablierten Kräften lernen, Verantwortung übernehmen und langfristig eine wichtige Rolle im Verein einnehmen. „Vielleicht wird er ein Spieler, der für die Zukunft des Vereins steht“, sagt Arslan.

Ebongo soll Führungsrolle übernehmen

Ebongo kommt mit einem anderen Profil. Der Außenbahnspieler lief in seiner Karriere unter anderem für den USC Paloma, den SC Condor, den FC Türkiye und zuletzt für Klub Kosova auf. Damit bringt er über Jahre gesammelte Erfahrung aus der Oberliga und Landesliga mit.

Obwohl Kosova in der vergangenen Saison den Abstieg hinnehmen musste, erzielte Ebongo neun Tore. Für einen Spieler, der überwiegend über die Außenbahn kommt, ist das eine auffällige Quote. Groß Flottbek bekommt damit nicht nur einen schnellen und offensiv gefährlichen Spieler, sondern auch einen Akteur, der selbst regelmäßig den Abschluss sucht.

„Mit Kiko bekommen wir den nächsten höherklassig erfahrenen Spieler, der uns enorm weiterhelfen wird“, sagt Arslan gegenüber FuPa. Von dessen sportlicher Qualität sei der Verein vollständig überzeugt. Der 32-Jährige habe bereits im Training und im ersten Testspiel erkennen lassen, welchen Wert er für die Mannschaft entwickeln könne.

Neben der fußballerischen Klasse hebt Arslan besonders die Persönlichkeit des Zugangs hervor. Ebongo sei eine Frohnatur, habe fast immer ein Lächeln im Gesicht und könne dadurch auch für die Stimmung und den Zusammenhalt innerhalb des Kaders wichtig werden.

„Er wird uns sportlich wie auch menschlich sehr weiterhelfen. Für die Mannschaft und den gesamten Verein ist seine Art sehr wertvoll“, erklärt der Liga-Manager. Umso höher bewertet Groß Flottbek die Zusage, weil sich Ebongo trotz weiterer Angebote für den Aufsteiger entschieden habe.

Erfahrung trifft auf Jugend

In der Zusammensetzung sieht Arslan einen besonderen Mehrwert. Schorsch bringt Jugend, Dynamik und weiteres Entwicklungspotenzial mit. Ebongo soll mit seiner Erfahrung vorangehen und jüngeren Mitspielern helfen.

„Malik ist der jüngere Spieler, der sich bei uns weiterentwickeln soll. Kiko ist mit 32 Jahren der erfahrenere und wird eine Führungsrolle übernehmen“, erklärt Arslan. Die jungen Spieler könnten von Ebongos Erfahrungen und seinem Auftreten profitieren.

Groß Flottbek denkt bei dem älteren der beiden Zugänge sogar über die kommende Saison hinaus. Arslan hofft, dass Ebongo langfristig im Verein bleibt und seine Laufbahn eines Tages in Groß Flottbek beendet.

Aufsteiger kündigt weitere Transfers an

Die beiden Verpflichtungen sollen noch nicht das Ende der Kaderplanung sein. Arslan kündigt weitere Vorstellungen an und macht keinen Hehl daraus, dass der Aufsteiger mit Ambitionen in die Bezirksliga geht.

„Die Staffel kann gespannt sein auf Groß Flottbek“, sagt der Liga-Manager. Trotz dieser selbstbewussten Aussage bleibt die Entwicklung der Mannschaft für ihn entscheidend. Der neue Kader müsse sportlich zusammenfinden und auch menschlich zu einer echten Gemeinschaft wachsen.

„Wichtig ist, dass wir uns konstant weiterentwickeln und als Mannschaft zu einem Team werden“, erklärt Arslan. Das Ziel sei, aus den vielen einzelnen Qualitäten eine funktionierende Einheit zu formen und anschließend das Maximum aus der Saison herauszuholen.

Mit Schorsch und Ebongo gewinnt Groß Flottbek dafür zwei sehr unterschiedliche Offensivspieler. Der eine steht für die Zukunft und soll bei seinem nächsten Karriereschritt wachsen. Der andere bringt Erfahrung, Torgefahr und Führungsqualitäten mit. Für einen Bezirksliga-Aufsteiger ist dieses Doppelpaket ein deutliches Signal an die neue Konkurrenz.

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