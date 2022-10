Kirtorf versucht alles, kann aber wieder nicht in Wahlen gewinnen: Hier spitzelt Kirtorfs Erik Schmidt (weißes Trikot) Queckborns Omar Buzan das Leder allerdings direkt vor der Nase weg. Foto: Luca Raab

Groß-Felda kontert Reiskirchen/B/S aus Teaser KLA ALSFELD: +++ Groß-Felda bringt in der Fußball A-Liga Titelaspirant Reiskirchen/B/S die erste Niederlage bei. Kirtorf lässt zwei Punkte liegen, Appenrod/Maulbach/Gemünden ist neuer Zweiter +++

ALSFELD - In der Fußball-Kreisliga A Alsfeld erfuhr die weiße Weste von Aufstiegsaspirant SG Reiskirchen/Bersrod/Saasen erstmals Flecken: Am Sonntag setzte es für die zuvor ungeschlagene Dreier-Spielgemeinschaft eine 2:4-Niederlage beim TV/VfR Groß-Felda, der dadurch in der Tabelle auf Platz fünf kletterte. Auf Platz eins rangiert nach wie vor die FSG Kirtorf, die gegen ihren Namensvetter aus Queckborn und Lauter aber nicht über ein 1:1 hinauskam. Die liegengelassenen Zähler der Teams aus Reiskirchen und Kirtorf vermochte derweil der neuen Rangzweite SG Appenrod/Maulbach/Gemünden zu nutzen: Nach dem 2:1 gegen die SpVgg. Mücke steht die Decher-Elf auf Rang zwei. Im Kellerduell zwischen dem SV Harbach (13.) und Schlusslicht FSG Alsfeld/Eifa gab es keinen Sieger (2:2), wichtige Punkte im Abstiegskampf machte parallel die FSG Ohmes/Ruhlkirchen gegen ihren Tabellennachbarn FSG Ober-Ohmen/Ruppertenrod/Ulrichstein klar (3:1). Keinen Sieger und keine Tore sahen die Zuschauer der Partie SV Bobenhausen (6.) gegen die SG Rüddingshausen/Londorf.