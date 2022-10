Groß-Felda freut sich auf nächstes Fußball-Fest Teaser KLA ALSFELD: +++ 300 Derbybesucher kamen zuletzt nach Groß-Felda. Am Sonntag wartet das nächste Knaller-Spiel auf die Seim-Elf in der Fußball-Kreisliga A: Titelfavorit Reiskirchen/B/S kommt +++

ALSFELD - Der Herbst hat Einzug gehalten in Deutschland, so langsam, aber sicher gehen auch die heimischen Fußballer in ihre letzten Saisonwochen des Jahres. Die gute Ausgangsposition weiter zu untermauern oder die möglicherweise schlechte zu verbessern, dürfte daher auch am kommenden Wochenende das Ziel der Mannschaften sein. Das trifft natürlich auch auf die Vereine der Kreisliga A Alsfeld zu. Dort möchte die FSG Kirtorf ihre Tabellenführung natürlich verteidigen und ist im Heimspiel gegen die FSG Queckborn/Lauter sicherlich in der Favoritenrolle. Gespielt wird in Wahlen - aber ausgerechnet hier leistete sich Kirtorf zuletzt schon einige unerwartete Punktverluste.