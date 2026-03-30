 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Groß Borstel verlässt Abstiegszone, verfällt aber nicht in Euphorie

Der SV Groß Borstel verlässt mit einem 5:1 gegen den VfL Hammonia die Abstiegszone der Bezirksliga Hamburg Nord. Dritter Sieg in Serie für das Team von Dehran Redzepi.

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Siegerfotos von Groß Borstel!
Siegerfotos von Groß Borstel! – Foto: privat

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Bezirksliga HH Nord
Groß Borstel
VfL Hammonia
Dehran Redzepi
Dehran Redzepi
John Sergej Bidlingmaier

Der SV Groß Borstel hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Hamburg Nord wieder gewonnen! Mit dem dritten Sieg in Serie besiegte die Mannschaft den direkten Konkurrenten VfL Hammonia klar mit 5:1 und verlässt damit nach Monaten die Abstiegszone. Der Sprung auf Rang zehn ist gelungen, auch wenn die Tabelle weiterhin extrem eng bleibt: Gleich vier Teams stehen aktuell punktgleich bei 25 Zählern, darunter auch Hammonia.

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Gestern, 12:45 Uhr
SV Groß Borstel
SV Groß BorstelGroß Borstel
VfL Hammonia
VfL HammoniaVfL Hammonia
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Starke zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber kontrolliert. Groß Borstel übernahm früh die Initiative und ging in der 19. Minute durch Azad Nurettin Kocabey verdient in Führung. In der Folge verlor die Mannschaft jedoch etwas den Zugriff auf das Spiel und ließ die Gäste besser zur Geltung kommen, ohne jedoch entscheidend in Gefahr zu geraten.

Direkt nach dem Seitenwechsel setzte Groß Borstel ab: Jonas Ben Ziemann erhöhte in der 46. Minute auf 2:0 und leitete damit eine dominante Phase ein. Nur wenige Minuten später legte Max Well Charbel M Kponou nämlich das 3:0 nach (53.) und stellte früh die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase sorgte John Sergej Bidlingmaier mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse. Seine Treffer in der 87. und 90.+2 Minute schraubten das Ergebnis auf 5:1 und rundeten einen überzeugenden Auftritt der Gastgeber ab.

Redzepi lobt Entwicklung und warnt zugleich

Trainer Dehran Redzepi zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Er sagte: „Mein Team hat heute ein richtig starkes Spiel abgeliefert. Wir sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen, haben danach jedoch etwas den Faden verloren. In der Halbzeit haben wir klar angesprochen, was gut war und was wir verbessern müssen, und uns entsprechend neu ausgerichtet.“

Vor allem die Reaktion nach der Pause hob der Coach hervor: „Nach der Pause sind wir fokussiert rausgekommen und haben direkt gezeigt, welche Mentalität in uns steckt. Die Jungs haben sich reingehauen und sich am Ende belohnt. Mit diesem Sieg haben wir uns aus der Abstiegszone gearbeitet.“

Besonders bemerkenswert ist laut Redzepi die Entwicklung der vergangenen Wochen, allerdings will er jetzt auch nicht in Euphorie verfallen: „In den letzten drei Spielen haben wir 15 Tore erzielt und nur fünf kassiert - eine enorme Leistungssteigerung der Mannschaft. Trotzdem wissen wir alle: Das war nur ein Schritt. Die Saison ist noch lang und es stehen noch einige Spiele vor uns, die wir genauso konzentriert und entschlossen angehen müssen. Jetzt gilt es, weiter nach vorne zu schauen und genau an diese Leistung anzuknüpfen.“

Mit dem aktuellen Lauf hat sich der SV Groß Borstel eine deutlich bessere Ausgangslage im Tabellenkeller erarbeitet. Die Abstiegszone ist vorerst verlassen - nun geht es darum, den positiven Trend in den kommenden Wochen zu bestätigen.

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