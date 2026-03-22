Groß Borstel siegt in Unterzahl - Nichtabstiegsplätze in Reichweite

Gute Laune nach dem Spiel: Groß Borstel feiert zweiten Sieg in Serie. – Foto: Privat

Der SV Groß Borstel hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Beim Tabellenschlusslicht SC Poppenbüttel gewann die Mannschaft von Trainer Dehran Redzepi mit 4:1 - und das trotz Unterzahl über eine halbe Stunde. Es war ein Sieg, der nicht nur drei Punkte bringt, sondern auch die Tür zum Nichtabstiegsplatz weit aufstößt.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie intensiver - und aus Sicht des SV Groß Borstel komplizierter. In der 60. Minute sah Abdullah Tamer Mohamed Ibrahim die Gelb-Rote Karte, sodass die Gäste fortan in Unterzahl agieren mussten. Gerade in einem direkten Duell im Tabellenkeller hätte dieser Moment das Spiel kippen können. Doch stattdessen zeigte Groß Borstel genau die Qualitäten, die im Abstiegskampf entscheidend sind: Disziplin, Geschlossenheit und Effizienz. Die Mannschaft verteidigte kompakt, ließ wenig zu und setzte gleichzeitig immer wieder gezielte Nadelstiche nach vorne.

Von Beginn an präsentierte sich Groß Borstel konzentriert und zielstrebig. Bereits in der achten Minute brachte Julian Hoffmann die Gäste früh in Führung. Auch danach blieb das Team die aktivere Mannschaft und belohnte sich in der 30. Minute mit dem 2:0 durch Armin Kafash Gohari. Die Partie schien zunächst klar in Richtung der Gäste zu laufen, ehe Poppenbüttel noch vor der Pause zurückkam: Muhammed Tafsir Diallo verkürzte per Foulelfmeter auf 1:2 (37.) und hielt die Begegnung offen.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase. Max Well Charbel M Kponou erhöhte in der 82. Minute auf 3:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit setzte Phillip Weßeler per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 4:1 (90.+3).

Redzepi lobt Disziplin und warnt vor verfrühter Euphorie

Trainer Dehran Redzepi ordnete den Sieg nach Abpfiff entsprechend ein und hob vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit hervor: „Der Sieg war für uns natürlich extrem wichtig – vor allem, weil sich die Mannschaft endlich für ihren Einsatz und die harte Arbeit der letzten Wochen belohnt hat. Wir haben über weite Strecken ein sehr diszipliniertes und geschlossenes Spiel gezeigt, was letztlich auch der Schlüssel zum Erfolg war.“

Trotz des Erfolgs bleibt der Coach bewusst realistisch. „Nichtsdestotrotz ordnen wir das Ganze realistisch ein: Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht, aber entschieden ist noch gar nichts. Die Tabelle ist weiterhin eng, und jeder Punkt kann am Ende entscheidend sein.“

Die neue Ausgangslage sorgt zwar für Rückenwind, bringt laut Redzepi aber auch zusätzliche Verantwortung mit sich. „Die neue Ausgangslage gibt uns natürlich Rückenwind und ein gutes Gefühl, aber sie bringt auch Verantwortung mit sich. Jetzt kommt es darauf an, fokussiert zu bleiben, weiter hart zu arbeiten und genau an die Leistung anzuknüpfen. Dann bin ich überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen können.“

Klassenerhalt plötzlich greifbar

Mit diesem Erfolg hat der SV Groß Borstel nicht nur ein direktes Duell gewonnen, sondern auch den Druck auf die Konkurrenz erhöht. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist weiter geschmolzen und könnte bereits am kommenden Spieltag vollständig aufgeholt werden.

Der Sieg in Unterzahl zeigt dabei vor allem eines: Die Mannschaft lebt, kämpft und glaubt an den Klassenerhalt. Und genau das könnte in den kommenden Wochen den entscheidenden Unterschied machen.

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