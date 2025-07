Hoffen auf mehr Grund zum Jubeln: In der vergangenen Saison schoss die SV Groß-Bieberau (links Sven Halbig, nur 56 Treffer. Die Quote soll sich beim Fußball-Gruppenligisten in der neuen Runde verbessern. Foto: Joaquim Ferreira

Groß-Bieberau: Es geht erneut um den Klassenerhalt Gruppenligist SV Groß-Bieberau hofft auf dem Weg zum Ziel auf einen besseren Start in die Saison Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth Gr.-Bieberau Michel Klinger Osman Aktürk + 6 weitere

Groß-Bieberau. Vieles sprach in der Hinrunde der vergangenen Saison in der Gruppenliga dafür, dass Aufsteiger SV Groß-Bieberau die Klasse würde nicht halten können. Nach acht Spieltagen dümpelte Groß-Bieberau mit nur zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Erst am neunten Spieltag gab es mit dem 3:0-Erfolg bei der SG Modau den ersten Dreier. Das war der Startschuss für eine Aufholjagd, die am Ende mit 44 Punkten auf Platz elf und damit zum Klassenerhalt führte. „Wir haben zunächst viel Lehrgeld gezahlt, zudem sind wichtige Spieler ausgefallen gewesen. Bei einem kleinen Kader wirkt sich das dann fatal aus“, sagt der Sportliche Leiter Ronald Gerhardt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. In die neue Saison wollen die Odenwälder jetzt besser starten. Zu- und Abgänge halten sich im Großen und Ganzen die Waage, obwohl mit dem langjährigen Torwart Lukas Ludwig eine Stütze wegfällt - er beendet seine Laufbahn. Ersatz kommt vom Hessenliga-Aufsteiger SV Hummetroth mit Marlon Allmann, wo er zweiter Torwart war. Mit Noel Huber (zur SG Langstadt/Babenhausen) und Lukas Fritsche (VfR Fehlheim) haben zwei Stammkräfte den SV verlassen. Als Ersatz für die Innenverteidigung sind Okyay Ermis und Jan Dietrich von der SG Modau gekommen. Neu ist auch Verteidiger Marcel Faude vom Ligakonkurrenten VfR Fehlheim. Als zweiter Torwart steht jetzt Luis Linz zur Verfügung, nachdem der bisherige Ersatzkeeper Janis Meier den Verein verlassen hat. David Stummer ist zum TSV Lengfeld gewechselt.

In der Offensive setzt Ronald Gerhardt weiter auf Osman Aktürk und Tim Halbig. „Ich glaube, dass unsere Qualität erhalten geblieben ist“, sagt der Sportliche Leiter. Groß-Bieberaus Abwehr (74 Gegentreffer) war ordentlich; ein halbes Dutzend Mannschaften hat mehr Tore kassiert. Im Sturm hakte es, nur die Absteiger Modau und TSV Höchst haben weniger Tore erzielt als der SV (56). Mit Offensivspieler Michael Klinger, der nach langer Verletzungspause sein Comeback gibt, soll sich das nun wieder bessern. Die Vorbereitung verlief bislang ordentlich und mit akzeptablen Ergebnissen. In Unter-Flockenbach unterlag man mit 3:4, in Lützel-Wiebelsbach hieß es am Ende 2:2 und gegen den neuen Ligakonkurrenten TSV Seckmauern setzte man sich mit 4:3 durch. In der ersten Runde des Dieburger Kreispokals gab es beim A-Ligisten SV Heubach einen 3:2-Erfolg. Am vergangenen Sonntag gewann Groß-Bieberau mit 5:0 bei Ligakonkurrent SV Münster, der aber stark ersatzgeschwächt antrat.