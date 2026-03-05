Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gros der Bezirksligisten blickt vor dem Re-Start auf den Abstiegskampf
von Werner Hornig (BZ) · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Blick geht vorerst nach unten: der FC Wehr (mit Valentino Colella, rechts) und der FC Hauingen (mit Aaron Vogt) – Foto: Gerd Gründl
Die Fußball-Bezirksliga startet aus der Winterpause. Während sich im Meisterrennen ein Zweikampf anbahnt, richten zwei Drittel der Liga den Blick auf den Abstiegskampf.
"Wenn man 15 Spieltage auf Tabellenplatz eins steht, will man das natürlich bis zum Ende durchziehen." Franco Viteritti, Sportchef des TuS Lörrach-Stetten, macht vor dem Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga keinen Hehl daraus, dass der Aufstieg das erklärte Ziel ist. Zumal der TuS seinen Kader unter anderem mit Danilo Avellina (FSV Rheinfelden) und Lirian Ismajli (SV Weil) erweitert hat. Man sei "noch unberechenbarer" geworden. "Wenn ich etwas anderes sagen würde, wäre das tiefgestapelt." Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.