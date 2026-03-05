Gros der Bezirksligisten blickt vor dem Re-Start auf den Abstiegskampf

Blick geht vorerst nach unten: der FC Wehr (mit Valentino Colella, rechts) und der FC Hauingen (mit Aaron Vogt) – Foto: Gerd Gründl

"Wenn man 15 Spieltage auf Tabellenplatz eins steht, will man das natürlich bis zum Ende durchziehen." Franco Viteritti, Sportchef des TuS Lörrach-Stetten, macht vor dem Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga keinen Hehl daraus, dass der Aufstieg das erklärte Ziel ist. Zumal der TuS seinen Kader unter anderem mit Danilo Avellina (FSV Rheinfelden) und Lirian Ismajli (SV Weil) erweitert hat. Man sei "noch unberechenbarer" geworden. "Wenn ich etwas anderes sagen würde, wäre das tiefgestapelt." Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.