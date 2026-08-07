Grohn feiert ersten Bremen-Liga-Sieg seit neun Jahren

– Foto: Alexander Rabe

Der SV Grohn hat in der Bremen-Liga wieder gewonnen – zum ersten Mal seit neun Jahren. Im Heimspiel gegen die SG Aumund-Vegesack setzte sich Grohn mit 1:0 durch und sicherte sich damit einen historischen Erfolg.

Nach dem Seitenwechsel blieb Grohn zunächst am Drücker, Corogli und Bullari sorgten früh für weitere Abschlüsse. Aumund-Vegesack reagierte mit personellen Wechseln und kam über Standardsituationen zunehmend besser ins Spiel, ohne jedoch zwingende Chancen zu erspielen.

Die Partie begann mit intensiven Zweikämpfen und mehreren frühen Gelben Karten auf beiden Seiten. Grohn war zunächst die aktivere Mannschaft, kam über Gezim Bullari und Enes Corogli zu ersten Abschlüssen, ohne jedoch gefährlich zu werden. In der 42. Minute belohnte sich Grohn für den Aufwand: Enes Corogli traf zum 1:0, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging.

Die Schlussphase geriet turbulent. In der 86. Minute sah Nadhir Gafsi von Aumund-Vegesack die Gelb-Rote Karte, nachdem er kurz zuvor erst eingewechselt worden war – die Gäste mussten die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten. Trotz mehrerer Ecken in der Nachspielzeit gelang es Aumund-Vegesack nicht mehr, den Rückstand aufzuholen.

Grohn-Trainer Jan-Philipp Heine zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Umsetzung des Matchplans: „Wir haben nach dem verlorenen Pokalfinale den Matchplan zu 100% umgesetzt und wollten uns gerade defensiv kompakt aufstellen. Wenn man die Chancen auf beiden Seiten sieht, muss man auch von einem absolut verdienten Sieg sprechen. Eine geschlossene Teamleistung!"