Größtmögliche Unterschiede für die Ratinger Bezirksligisten

Am Sonntag, 15.30 Uhr, am heimischen Neuhaus, geht der SV Hösel als krasser Außenseiter ins Rennen. Zu Gast beim Bezirksliga-Aufsteiger ist der Tabellenführer MSV Düsseldorf, der in den letzten Jahren von der Oberliga runtergereicht wurde (zwei Abstiege) und nun mit aller Macht anstrebt, künftig wieder in der Landesliga spielen zu können.

Der in Eller beheimatete Fußballverein hat in dieser Spielzeit nur den Auftakt verloren, 1:2 beim DSC 99, und blieb in den folgenden 13 Spielen unbesiegt. Satte fünf Punkte beträgt nun der Vorsprung vor dem Verfolger-Trio SG Hassels, Eller 04 und dem ASV Mettmann. „Wir wissen natürlich genau, was da auf uns zukommt“, sagt Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic. „Dort bei diesem MSV sind nur Fußballer aktiv, die alle höher spielen können und dies auch längst gezeigt haben. Dennoch werden wir unser Bestes geben, das kann ich allen Hösel-Fans versprechen.“

Was für seine Truppe spricht, ist die entspannte Lage mit Platz sieben. Verlieren kann eigentlich deshalb nur dieser MSV, auch wenn derzeit alles darauf hindeutet, dass der Meistertitel nach Eller geht. Zumal sie mit einer namhaften Truppe an den Start gehen. Allen voran mit dem ehemaligen Bayern-München-Talent Sinan Kurt, der sich zu Saisonbeginn den Elleranern angeschlossen hat, aber auch mit Carlos Penan, Aram Abdelkari, Aleksandar Pranjes oder Maximilian Nadidai spielen bei der Mannschaft von Trainer Goran Tomic einige Akteure, die über Jahre schon in höheren Gefilden unterwegs gewesen sind. Beim SVH fehlt der gesperrte Leo Prusa.

Spillmann geht wieder hoch zur Ersten

Ähnlich dramatisch wird es vorher am Götschenbeck zugehen (Abstoß 13.30 Uhr), wenn die U23 von Ratingen 04/19 das Schlusslicht TSV Meerbusch II erwartet. Dass die Linksrheinischen erheblich besser spielen können, als es deren Tabellenlage aussagt, zeigten sie zuletzt beim 3:2-Heimsieg über Eller 04. Es verdeutlicht, dass man den Abstieg keineswegs in Kauf nehmen will. Auch wenn es der erste Saisonsieg der Meerbuscher im Saisonverlauf gewesen ist und sie mit gerade einmal vier Punkten bisher am Ende der

Und am Götschenbeck schauen alle wieder gebannt Richtung Tabellenkeller. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist von Platz zwölf aus auf drei Punkte geschrumpft. Da muss der Heimsieg her, egal was diese Meerbusch-Reserve zuletzt zu zeigen wusste. Bei der Truppe von Trainer Andreas Voss ist der zuletzt gesperrte Abwehr-Chef Nolan Manassa wieder dabei, dafür fehlt der Allrounder Thababi Milamba (Rot-Sperre).

Der Oberliga-Crack Phil Spillmann konzentriert sich wieder ganz auf die Aufgaben der Ersten. Das begründet der Sportliche Leiter Tobias Krampe so: „Unsere eigenen U23-Spieler müssen es regeln. Sie brauchen Praxis. Aber egal, gegen wen es geht, es gibt in dieser Liga keine wirklich schwachen Mannschaften. Ich jedenfalls gehe davon aus, dass es einen ganz engen Verlauf gibt.“

Derweil wird es beim Tabellen-Vierten der Liga in der Winterpause einen Trainerwechsel geben. In der Spielpause hat Sebastian Pichura, Trainer des ASV Mettmann, bekanntgegeben, den Verein aus familiären Gründen zuverlassen und sich eine Auszeit zu nehmen. Seine Entscheidung habe keine sportlichen Gründe und auch nichts mit der generellen Zusammenarbeit im Verein zu tun. Er hatte im März 2024 den langjährigen Coach Daniele Varveri ersetzt, der mittlerweile beim Landesligisten Spvg Solingen-Wald 03 tätig ist.