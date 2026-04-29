Größtes Spiel der Vereinsgeschichte: Eintracht München vor Pokal-Coup?

Der Gegner? VfB Forstinning – ungeschlagen in der Bezirksliga, eingespielt, dominant und klarer Favorit auf den Titel. Alles spricht für den VfB.

1. Mai, 15 Uhr. Toto-Pokal-Finale. Und für den FC Eintracht München ist jetzt schon klar: So ein Spiel gab es in der Vereinsgeschichte noch nie.

Denn trotz der klaren Kräfteverhältnisse bringt die Eintracht gleich mehrere Faktoren mit, die dieses Finale alles andere als entschieden machen:

Doch genau in diese Rolle schlüpft Eintracht München nur zu gerne: Außenseiter. Herausforderer. Partycrasher.

👉 Heimspiel.

Und was das bedeutet, hat man im Pokal bereits gesehen. Auf eigenem Platz wurden drei höherklassige Teams ausgeschaltet – jedes Mal mit purer Leidenschaft und einer Energie, die Gegner ins Wanken brachte.

👉 Nichts zu verlieren.

Während Forstinning liefern muss, kann Eintracht befreit aufspielen. Genau das macht Außenseiter so gefährlich.

👉 Ein Spiel für die Ewigkeit.

Für die Eintracht ist es das größte Spiel der Vereinsgeschichte – und solche Spiele setzen oft Kräfte frei, die man nicht planen kann.

Die Rollen bleiben klar:

Forstinning ist der Favorit.

Eintracht München der Außenseiter.

Aber: Ein Außenseiter, der zuhause schon Geschichte geschrieben hat – und jetzt die Chance hat, sie weiterzuschreiben.

Schafft Eintracht München die Sensation?

Oder bleibt Forstinning auch im Finale unaufhaltsam?

Anstoß ist am 1. Mai um 15 Uhr.

Bühne frei für ein Finale, das alles mitbringt, was der Pokal verspricht.