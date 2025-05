TSV Dorfen - FC Langengeisling – Foto: Weingartner

Größter Erfolg in der 100-jährigen Vereinsgeschichte: Dorfen sichert Landesliga-Relegation Fussball Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost TSV Dorfen Langengeislg

Der TSV Dorfen hat durch den Derbysieg gegen Langengeisling die Landesliga-Relegation gebucht. Auch der Titel in der Bezirksliga Ost ist noch möglich.

Der TSV Dorfen spielt in der Aufstiegsrelegation zur Landesliga. In einem sehr kampfbetonten Landkreisderby setzten sich die Isenstädter gegen den Tabellendritten FC Langengeisling 1:0 (1:0) durch. Der Schütze des Goldenen Tores war Timo Lorant kurz vor dem Pausenpfiff. Markus Mittermaier zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und wurde noch am Samstag operiert. Sa., 10.05.2025, 15:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen FC Langengeisling Langengeislg 1 0 Abpfiff

Während der ersten 45 Minuten tat sich nicht viel. Meist verzettelten sich die Teams in harte Zweikämpfe im Mittelfeld. Vor beiden Toren passierte nahezu gar nichts und wenn, dann lagen die Möglichkeiten auf Dorfener Seite. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite flankte Alois Eberle in die Mitte. Dort stand Felix Blaha frei. Sein Kopfball konnte von der Geislinger Abwehrreihe gerade noch von der Linie befördert werden (10.). Dann ging es wieder mit harten Zweikämpfen weiter. Einer wurde dann Mittermaier zum Verhängnis. Er wollte an David Riederle vorbeigehen. Der grätschte ihm so unglücklich in die Parade, dass sich Mittermaier schwer verletzte und durch Marvin Bräuniger ersetzt wurde (15.). Natürlich war das ein herber Verlust für die Hartl-Mannen, aber das Geschehen auf dem Feld änderte sich nicht. Die Gäste kamen in dieser Phase nicht einmal gefährlich vor das Gehäuse von Valentino Mierschke. Dorfen agierte aus einer gesicherten Abwehr, machte die Partie immer wieder langsam.

Aber auch dem TSV fiel nichts ein. Erst, praktisch mit dem Pausenpfiff, schlug das Leder im Geislinger Gehäuse ein. Nach einer Ecke war es „Kopfballungeheuer“ Timo Lorant, der aus kurzer Entfernung zum viel umjubelten 1:0 einköpfte (45.+1).

TSV Dorfen - FC Langengeisling – Foto: Weingartner