Größtenteils keine Änderungen

– Foto: Pascal Fischer SGDK

Bei der SG Niederaula/Kerspenhausen wird derzeit zweigleisig geplant. Sportlich ist der Gruppenligist noch nicht endgültig gerettet, organisatorisch aber treiben die Verantwortlichen die Kaderplanung für die kommende Saison konsequent voran. Und das offenbar unabhängig davon, in welcher Liga die Mannschaft von Trainer Ernest Veapi künftig antritt.

Vor dem abschließenden Spiel beim TSV Künzell ist die Ausgangslage klar: Mit einem Sieg kann Niederaula/Kerspenhausen den Klassenerhalt in der Gruppenliga Fulda aus eigener Kraft perfekt machen. Während auf dem Platz also noch einmal höchste Spannung wartet, senden die Verantwortlichen abseits des Rasens ein Signal der Stabilität. Der Großteil der Mannschaft soll zusammenbleiben.

Eine sportlich besonders interessante Personalie betrifft dagegen einen möglichen Abgang. Przemyslaw Chomicz steht vor einem Wechsel zum 1. FC Schwalmstadt in die Verbandsliga Nord.