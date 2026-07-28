Größte Fußballschule kommt zum ersten Mal nach Berlin!



Spandau erwartet das bedeutendste Fußballevent des Jahres. Vom 04.-06.09. kommt die Fußballschule Michael Rummenigge ins Stadion Neuendorfer Straße zum Spandauer SV. Fußballschulen gibt es in Deutschland einige Hundert. Die meisten arbeiten mit einfachem Trainingsmaterial wie Hütchen, Hürden, Leitern und einer Torwand und lassen vielleicht noch von ehemaligen Regionalligaspielern trainieren. Das ist bei Michael Rummenigge anders. Der jüngere Bruder des Weltklasse-Stürmers Karl-Heinz Rummenigge, der in den späten Siebzigern bis frühen Achtzigern Vorbild für Millionen junger Kicker war, betreibt bereits seit 1996 seine Fußballschule. Michael Rummenigge war dreimal Deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger und schoss dreimal das Tor des Monats. Er besitzt als Diplom-Fußballlehrer die höchste Lizenz, die UEFA-Pro-Lizenz; mehr Kompetenz geht nicht. Zum Trainerteam gehören ehemalige Spieler der 1. Bundesliga, z. B. vom FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld und Energie Cottbus. Eingesetzt wird modernste Technik, wie zum Beispiel ein Sportradargerät zur Schusskraftmessung. Aus dem eigenen vollbepackten LKW wird Fußballequipment eingesetzt, bei dem Vereine und andere Fußballschulen aus Kostengründen passen müssen. Mit einer Flankenkanone, Rampe mit Korb, Torwand, Soccer Arena und Soccer Cage wird der Sportplatz zu einem professionellen Trainingspark. Zum ersten Mal in 30 Jahren kommt die größte und beste Fußballschule nach Spandau bzw. nach Berlin. Teilnehmen können vier- bis sechszehnjährige Jungen und Mädchen, egal ob mit oder ohne Trainingserfahrung. Für 139,- € bekommen sie ein dreiteiliges Adidas-Trikotset der Fußballschule, drei Tage Training, Mittagessen, Urkunde, Team-Foto und den WM-Pokal zum Umhängen als eindrucksvolles Erinnerungsstück. In Rummenigges Fußballschule gilt das Motto: „Vormachen, nachmachen, Spaß haben!“ Auf seiner Webseite fussball-schule.de heißt es: „Holt Euch 2026 die WM mit der Fußballschule Michael Rummenigge in Euren Verein und feiert gemeinsam mit uns unseren 30. Geburtstag!“ Und wenn die Fußball-WM aus deutscher Sicht auch enttäuschend war, bietet Michael Rummenigge mit dem aufwendigen Equipment und seinem Trainerteam ein einzigartiges Fußballcamp und eine besondere Atmosphäre. Leidenschaft, Einsatzfreude und ganz viel Spaß werden hier vermittelt. Die Teilnahme im Stadion Neuendorfer Straße ist auf maximal 100 Kinder und Jugendliche begrenzt. Der Spandauer SV als Gastgeber rät allen Kindern und Jugendlichen, sich rechtzeitig einen Teilnahmeplatz zu sichern. Dann steigt mit der Fußballschule vom 04.-06.09., ein unvergessliches Event. Fragen beantwortet Thorsten Brenscheidt, der Koordinator der Fußballschule, unter fussballschule@spandauersv.de.

Ein eigenes Lied zur Fußballschule in Spandau stimmt hier im Videoclip schon mal auf die drei besonderen Tage ein: https://www.instagram.com/p/DaQiRVLpGNi/