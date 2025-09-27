Groes-Show bei Rheder Kantersieg, Vardingholt weiter im Keller

Die ersten Partien in der Kreisliga A Rees-Bocholt sind absolviert. Am Freitagabend setzte sich der SV Vrasselt mit 3:0 beim SV Krechting durch, Marco Buscher erzielte alle drei Tore. Ebenfalls am Freitag gewann der TuB Mussum bei Grün-Weiß Vardingholt. Spitzenreiter DJK Rhede griff am Samstag in das Geschehen ein. Beim 6:2-Erfolg gegen den FC Olympia Bocholt stach vor allem Rene Groes mit einem Fünferpack heraus. Diese Begegnungen stehen am Sonntag an.
Sechs Spiele hat Grün-Weiß Vardingholt in dieser Saison bislang absolviert und wartet dennoch weiter auf den ersten Sieg. Auch gegen den SC TuB Mussum setzte es eine Niederlage. Diese fiel mit 1:2 allerdings knapp aus und den Nackenschlag gab es erst in der Schlussphase. Zehn Minuten waren absolviert, als Jonas Thiele die Gäste in Front brachte, doch davon ließen sich die Hausherren kaum beeindrucken. Andre Kortstegge glich nach 21 Zeigerumdrehungen aus. In der Folge war es eine umkämpfte Partie. Als es schon nach einer Punkteteilung aussah, schlugen die Gäste noch einmal zu. Patrick Schülingkamp erzielte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit den 2:1-Siegtreffer (84.).
Der SV Vrasselt ist nach kurzer Schwächephase zurück in der Spur. Am Freitagabend siegte der SVV auswärts beim SV Krechting mit 3:0. Alle Tore des Abends gingen auf das Konto von Marco Buscher. Vor der Pause schlug er doppelt zu (16./25.), kurz vor dem Ende der Begegnung sorgte er für die endgültige Entscheidung. Der Angreifer der Emmericher kommt insgesamt nun schon auf sieben Torerfolge in dieser Saison. Vrasselt klettert in der Tabelle wieder auf Rang zwei, könnte den am Sonntag aber wieder verlieren, wenn unter anderem der GSV Suderwick und SV Biemenhorst II im Einsatz sind.
Nur 40 Zuschauer sahen das Torfestival von Spitzenreiter DKJ Rhede am Samstagnachmittag. Die wenigen, die da waren, sollten ihr Kommen keinesfalls bereuen, sahen sie doch einen Rene Groes, der alles an diesem Tag in den Schatten stellte. Allein fünf Treffer gingen auf das Konto des Angreifers, insgesamt bezwang Rhede den FC Olympia Bocholt mit 6:2. Die Gäste gingen zunächst sogar in Führung, doch dann startete Groes durch. Nach dem Ausgleich in der neunten Minute, legte er vor und nach der Pause nach (34./63./65.), ehe die Gäste noch einmal zum Zug kamen. Mit seinem fünften Treffer war die reguläre Spielzeit nahezu abgelaufen, Ben Schücker markierte in der Nachspielzeit den 6:2-Endstand. Für Rhede war es der siebte Sieg im sieben Spiel.
________________
8. Spieltag
Di., 30.09.25 19:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TuB Bocholt
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Brünen
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - DJK Rhede
So., 05.10.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Krechting
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TV Voerde
So., 05.10.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - VfR Mehrhoog
So., 05.10.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - RSV Praest
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Spellen
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuS Haffen-Mehr
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr RSV Praest - PSV Wesel II
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - GSV Viktoria Suderwick
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr SV Krechting - FC Olympia Bocholt
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Biemenhorst II
So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Emmerich-Vrasselt
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC TuB Mussum 1926
So., 12.10.25 15:15 Uhr TV Voerde - SV Brünen
So., 12.10.25 15:15 Uhr SV Spellen - SV Bislich