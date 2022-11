Gröditz zufrieden - leistungsgerechtes Unentschieden gegen Flöha

Nach fünf sieglosen Spielen gelang unseren Jungs zumindest mal wieder ein Teilerfolg. Die Gäste aus Mittelsachsen hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und gingen mit einem sogenannten „Sonntagsschuss“ in den rechten Dreiangel durch Paul Schreiter frühzeitig in Führung.

Dies spielte unseren Gästen natürlich in die Karten und erhöhte den Druck auf unsere Elf enorm. Das keinesfalls unfair geführte Spiel, welches Schiedsrichter David Möller souverän leitete, war trotzdem von einer robusten Spielweise der Gäste geprägt. Mit dieser körperbetonten Gangart kamen wir zunächst nicht zurecht. So ging es folgerichtig mit dem Rückstand in die Halbzeitpause. Die zweite Spielhälfte begann für uns optimal. Eine eingeübte Freistoßvariante verwandelte unser Torjäger Tim Zeller zum 1:1 Ausgleich. Die Hoffnung, die Partie noch drehen zu können, war durchaus berechtigt und Chancen dazu boten sich auch genügend. Allerdings wurden sie allesamt liegen gelassen. Die allerbeste versemmelte, der zur Halbzeit eingewechselte, Florian Pfenning. Lucas Rost hatte mit seinem fulminanten Weitschuss Pech, bzw. der Gästetorhüter parierte glänzend. Der TSV Flöha war sichtlich am Ende des Spiels mit dem errungenen Punkt zufriedener. Für uns steht zumindest ein Teilerfolg zu Buche, auch wenn eigentlich drei Punkte fest eingeplant waren. Diese müssen nun am kommenden Spieltag gegen den Hartmannsdorfer SV Empor zwingend eingefahren werden.

Klaus Hirschnitz

Trainer Kaiser: „Wir hatten uns heute vorgenommen die drei Punkte zu holen. Am Ende erkämpften wir uns zumindest einen Punkt. Ich hoffe, dass jeder langsam kapiert, dass uns kein Gegner etwas schenkt. Jeder Einzelne muss in jedem Spiel an seine Grenzen gehen, nur dann haben wir eine Chance die Klasse zu halten.“

Torfolge:

0:1 Paul Schreiter, 21. Min.

1:1 Tim Zeller, 47. Min.

Unparteiische:

SR: David Möller

LR: Franz Holfeld

LR: Nico Bán

alle SR-Gruppe Dresden

Aufstellung des FVG 1911:

1 Nick Enters

5 Max Mutz

6 Guido Petzold