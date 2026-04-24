Gröditz gegen Borna – Markkleebergs Reifeprüfung in Colditz

– Foto: Jakob Reiche

Die Sachsenklasse Nord nähert sich am 23. Spieltag ihrem dramatischen Siedepunkt. Während Kickers 94 Markkleeberg an der Spitze dem Titel entgegenschreitet, brennt im Tabellenkeller lichterloh das Feuer. Besonders das Duell der beiden letztplatzierten Mannschaften in Gröditz verspricht eine Intensität, die über das rein Sportliche hinausgeht. Gleichzeitig tobt hinter dem souveränen Spitzenreiter ein erbitterter Kampf um die Vizemeisterschaft, bei dem sich Meißen, der Leipziger SC und Panitzsch keinen weiteren Ausrutscher erlauben dürfen.

Der SV Panitzsch/Borsdorf 1920 lauert auf dem vierten Platz und ist punktgleich mit dem Tabellendritten. Im Heimspiel gegen den SV Fortschritt Lunzenau soll die Jagd auf die Vizemeisterschaft fortgesetzt werden. Lunzenau rangiert auf dem zwölften Platz und hat mit 20 Punkten nur ein hauchdünnes Polster auf die Abstiegsränge. Das Hinspiel verlief eng, am Ende siegte Panitzsch mit 2:1. Justin Willich in der 4. Minute und Oskar Werner in der 44. Minute sorgten für eine beruhigende Führung, bevor Majd Almoussa in der 90. Minute per Foulelfmeter für den Anschluss sorgte. Panitzsch geht als klarer Favorit in die Partie, während Lunzenau jeden Zähler für den Klassenerhalt benötigt.

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Morgen, 15:00 Uhr SC Hartenfels Torgau 04 Hartenfels Radefelder SV 90 Radefeld 15:00 PUSH

Der SC Hartenfels Torgau 04 steht vor einer schweren Reifeprüfung gegen den Radefelder SV 90. Mit 16 Punkten belegt Torgau den 14. Platz und stellt mit 79 Gegentreffern die anfälligste Defensive der Liga. Der Gast aus Radefeld hingegen hat sich nach dem jüngsten Erfolg auf den achten Rang vorgeschoben. Das Hinspiel war ein wahres Spektakel, das Radefeld mit 7:3 für sich entschied. Markus Richter glänzte dabei mit einem Dreierpack in der 40. Minute, 61. Minute und 81. Minute. Trotz der zwischenzeitlichen Führung für Torgau durch Linus Marvin Jäger in der 47. Minute und Steven Hache in der 52. Minute brachen die Hartenfelser am Ende völlig ein. Torgau braucht dringend Stabilität, um nicht erneut unter die Räder zu kommen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Gröditz 1911 FV Gröditz Bornaer SV 91 Borna 15:00 PUSH

Es ist das Spiel der letzten Hoffnung im Kampf gegen den Abgrund. In Gröditz trifft das Tabellenschlusslicht auf den Tabellenvorletzten. Der FV Gröditz 1911 hat erst 13 Punkte gesammelt und steht mit dem Rücken zur Wand. Nur zwei Zähler davor rangiert der Bornaer SV 91 auf dem 15. Platz. Für beide Aufsteiger ist dieses direkte Duell ein Endspiel um den Funken Resthoffnung. Im Hinspiel behielt Borna mit einem deutlichen 4:0 die Oberhand. Damals trafen Toni Majetschak bereits in der 3. Minute und Yanick Aybar Ayala Solis mit einem Doppelpack in der 50. Minute sowie der 88. Minute. Nick Teubert setzte in der 90.+2. Minute den Schlusspunkt. In Gröditz zählt nun für beide Seiten nur noch ein Sieg, um nicht endgültig für die tiefere Liga planen zu müssen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Motor Wilsdruff SG Wilsdruff Meißner SV 08 Meißner SV 15:00 PUSH

In Wilsdruff prallen am Samstagnachmittag zwei Welten aufeinander. Die SG Motor Wilsdruff, die mit 20 Punkten auf dem 13. Platz um das nackte Überleben kämpft, empfängt den Tabellenzweiten aus Meißen. Der Meißner SV 08 reist mit der Empfehlung von 65 Saisontoren an und will seinen Vorsprung von zwei Punkten auf die Verfolger verteidigen. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind auf beiden Seiten noch wach: Damals demontierte Meißen die Wilsdruffer mit 5:0. Jonas Bakondi eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen, gefolgt von Hugo Bäde in der 13. Minute und Max Mißbach in der 19. Minute. Richie Mike Melzer in der 26. Minute sowie Markus Riedel in der 88. Minute besiegelten den Kantersieg. Für die Gastgeber ist es eine Herkulesaufgabe, diese Offensivwucht zu stoppen. ---

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie II VfB Zwenkau 02 VfB Zwenkau 14:00 PUSH

Am Sonntag bittet die Reserve der BSG Chemie Leipzig den VfB Zwenkau 02 zum Duell im Mittelfeld. Die Chemiker strotzen nach dem fulminanten 5:0-Sieg in Naunhof vor Selbstvertrauen und sind auf den neunten Platz geklettert. Zwenkau hingegen rutschte nach der letzten Niederlage auf den zehnten Rang ab und liegt zwei Punkte hinter den Leutzschern. Im Hinspiel siegte Zwenkau knapp mit 1:0 durch ein Tor von Ben Sommer in der 65. Minute. Es ist ein Prestige-Duell zweier etablierter Kräfte, bei dem es um die Vorherrschaft im gesicherten Mittelfeld geht. Beide Mannschaften können befreit aufspielen, was auf eine offensive Begegnung hoffen lässt. ---

Der Leipziger SC 1901 empfängt als Tabellendritter den SV Liebertwolkwitz. Der LSC spielt als Aufsteiger eine furiose Saison und hat die Vizemeisterschaft fest im Visier. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel war eine bittere Lehrstunde für die Leipziger, als sie in Liebertwolkwitz mit 1:4 untergingen. Martin Landgraf war damals mit zwei Treffern in der 13. Minute und 62. Minute der gefeierte Held, zudem trafen Clemens Bräuer in der 80. Minute und Julian Adam in der 90.+1. Minute. Den Ehrentreffer für den LSC erzielte Aliu Baldé in der 56. Minute. Die Gastgeber brennen auf Revanche, um ihren Platz in der Spitzengruppe gegen den Tabellensiebten zu behaupten. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Lindenau 1848 Lindenau SV Naunhof 1920 SV Naunhof 15:00 PUSH

In Lindenau brennt die Luft, wenn der SV Naunhof 1920 zu Gast ist. Die Hausherren stehen auf dem elften Platz und brauchen drei Punkte, um sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Naunhof hingegen muss die deklassierende 0:5-Heimniederlage gegen Chemie verarbeiten. Das Hinspiel zwischen beiden Teams war ein packender Schlagabtausch, den Naunhof knapp mit 3:2 gewann. Kevin Mörtlbauer war mit zwei Toren in der 5. Minute und 78. Minute der entscheidende Mann, während Andreas Streubel in der 60. Minute ebenfalls traf. Für Lindenau erzielten Ferdinand Schlatt in der 8. Minute und Paul Zimmermann in der 13. Minute die Tore. Lindenau hofft nun auf den Heimvorteil, um die Verunsicherung des Gegners zu nutzen. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr HFC Colditz Colditz Kickers 94 Markkleeberg Kickers 94 15:00 PUSH

Das absolute Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Colditz. Der Tabellenfünfte empfängt den unangefochtenen Spitzenreiter Kickers 94 Markkleeberg. Colditz hat sich auf 38 Punkte verbessert und will dem Ligaprimus die zweite Saisonniederlage beibringen. Markkleeberg thront mit 55 Punkten an der Spitze und wirkt fast unantastbar. Das Hinspiel war jedoch eine Machtdemonstration der Kickers, die Colditz mit 5:0 nach Hause schickten. Jonas Walther in der 11. Minute, Justin Plietzsch in der 32. Minute, Fabian-Lucas Wendler in der 81. Minute sowie Franz Boltze mit zwei Toren in der 78. Minute und 90. Minute ließen dem Gegner keine Chance. Colditz sinnt auf Wiedergutmachung in diesem Duell.

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