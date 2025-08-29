– Foto: Horst Vogler

Gritli: „Wir müssen punkten – ohne dabei Druck aufzubauen“ Lupo Martini will in Lüneburg den Fehlstart abwenden Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Lüneburg SK LM Wolfsburg

Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen steht USI Lupo Martini Wolfsburg bereits früh in der Saison unter Druck. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch beim Aufsteiger Lüneburger SK Hansa – mit dem klaren Ziel, endlich die ersten Punkte einzufahren.

„Wir werden nach Lüneburg fahren und wollen einen kompletten Fehlstart vermeiden“, sagt Team-Manager Tahar Gritli vor der richtungsweisenden Partie. Was sich wie eine Selbstverständlichkeit anhört, ist nach dem enttäuschenden Saisonstart zur dringenden Notwendigkeit geworden. „Das heißt, dass wir punkten wollen und – ohne Druck auf die Mannschaft auszuüben“, so Gritli weiter. So., 31.08.2025, 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburg SK USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg 15:00 live PUSH

Trotz der Null-Punkte-Bilanz sieht der Lupo-Verantwortliche Fortschritte im Spiel der Wolfsburger: „Wenn wir die Leistung von letzter Woche abrufen und unsere Chancen in Tore nutzen, sehe ich uns gut gewappnet.“ Gegen Spelle-Venhaus überzeugte Lupo phasenweise spielerisch, vergab jedoch gleich mehrere Großchancen – inklusive eines Elfmeters – und unterlag trotz Überzahl mit 0:2. Personell muss Tusch in Lüneburg erneut umbauen. Robin Dresen, Ilhan Kizilhan, Philipp Pavlovic und Osman Altin (Knieprobleme) fallen aus. Dafür kehrt Samuel Owusu nach überstandener Verletzung zurück in den Kader. „Er hat diese Woche voll mittrainiert und ist vielleicht eine Option für einen Kurzeinsatz“, so Gritli.