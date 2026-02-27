Gritli: „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen“

– Foto: Horst Vogler, Reinhard Rehkamp

Nach mehreren witterungsbedingten Absagen soll am Sonntag endlich wieder Oberliga-Fußball in Delmenhorst stattfinden. Der Tabellenzweite SV Atlas Delmenhorst trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht Lupo Martini Wolfsburg – doch die Gäste warnen vor einem kampfbetonten Spiel unter schwierigen Platzbedingungen.

Die beiden Mannschaften gehen mit deutlich unterschiedlicher Ausgangsposition in die Begegnung:

Am 20. Spieltag der Oberliga Niedersachsen unternimmt der SV Atlas Delmenhorst den nächsten Versuch, in die Rückrunde zu starten. Gegner im heimischen Stadion ist Lupo Martini Wolfsburg. Die Ausgangslage scheint auf dem Papier klar, doch äußere Bedingungen und personelle Faktoren könnten die Partie komplizierter gestalten.

Während Atlas mit nur vier Zählern Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder (35 Punkte) weiterhin im Aufstiegsrennen liegt, kämpft Wolfsburg mit großem Abstand zum rettenden Ufer um jeden Punkt.

Atlas mit Aufstiegsambitionen

Der SV Atlas Delmenhorst stellt mit 35:19 Toren eine der stabilsten Defensiven der Liga und überzeugte bislang durch Konstanz. Das Hinspiel in Wolfsburg gewannen die Delmenhorster knapp mit 1:0. Torschütze war Dinand Gijsen, der kurz darauf mit Gelb-Rot vom Platz musste – ein Hinweis auf die Intensität des Duells.

Die Mannschaft von Trainer Key Riebau will ihre Position in der Spitzengruppe festigen und den Druck auf die Konkurrenz aufrechterhalten. Nach den wetterbedingten Spielausfällen der vergangenen Wochen geht es zudem darum, schnell wieder in den Wettkampfrhythmus zu finden.

Wolfsburg setzt auf Mentalität und Kampf

Trotz der Außenseiterrolle reist Lupo Martini Wolfsburg nicht ohne Ambitionen nach Delmenhorst. Teammanager Tahar Gritli erwartet eine körperbetonte Partie: „Das wird kein leichtes Spiel für uns. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um etwas in Delmenhorst zu holen“, sagte er im Vorfeld.

Mit Blick auf die Platzverhältnisse ergänzte er: „Ich denke, dass es eher ein Kampfspiel wird, weil der Platz bestimmt tief sein wird nach dem harten Winter.“ Gleichzeitig zollte er dem Gegner Respekt: Atlas sei „eine der stärksten Mannschaften“, gegen die sein Team gespielt habe, und stehe „zurecht oben“.

Personell muss Wolfsburg auf Elia Cirrone (verletzt) sowie Andrew Owusu (gesperrt) verzichten, was die Aufgabe zusätzlich erschwert.

„Wir konnten bei einem Testspiel am Dienstag noch an einigen Stellen schrauben und Verbesserungen vornehmen. Verstecken müssen wir uns nicht. Es muss jeder den Kampf annehmen und die richtige Mentalität an den Tag bringen", zeigt sich Gritli zuversichtlich.