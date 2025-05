Gritli: „Wir hoffen, dass wir schon alles klar machen können“

Der Druck ist spürbar, die Chance greifbar: USI Lupo Martini Wolfsburg kann am heutigen vorletzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern. Die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch ist zu Gast beim BSV Schwarz-Weiß Rehden – einem Gegner, der im gesicherten oberen Mittelfeld steht, selbst aber keine Ambitionen mehr auf Aufstieg oder Abstieg hat. Für Wolfsburg hingegen ist die Lage klar. „Wir hoffen, dass wir heute schon alles klar machen können“, sagt Team-Manager Tahar Gritli vor der Abfahrt.

Nach der Derby-Niederlage gegen Vorsfelde war die Stimmung angespannt, doch Gritli setzt auf die Regeneration in den vergangenen Tagen: „Auch wenn wir zuletzt geschwächelt haben – vielleicht wegen der englischen Woche oder schweren Beinen – hoffe ich, dass die Zeit jetzt gereicht hat.“ Das Abschlusstraining am Vortag verlief locker: „Auflockerung, Fußballtennis, paar Rondos – einfach Spannung rausnehmen“, so Gritli.