Gritli: „Wer keine Tore schießt, kann kein Spiel gewinnen“

USI Lupo Martini Wolfsburg bleibt auch nach dem dritten Spieltag ohne Punkt. Gegen den SC Spelle-Venhaus unterlag die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch trotz mehr als einer Stunde in Überzahl mit 0:2. „Wir haben es leider verpasst, unsere Chancen im Torraum zu verwerten. Und wer keine Tore schießt, kann kein Spiel gewinnen“, analysierte Team-Manager Tahar Gritli.

Dabei hatte die Partie vielversprechend begonnen. Elia Cirrone traf in der Anfangsphase den Pfosten, Arlind Sadiku setzte den Nachschuss aus zehn Metern über das Tor. Kurz darauf erhielt Lupo nach einem Foul an Cirrone einen Elfmeter – und Spelles Jan-Hubert Elpermann sah die Rote Karte (22.). „Den Strafstoß muss man geben, die rote Karte nicht. Das war eine Doppelbestrafung, wo auch Gelb ausgereicht hätte“, meinte Gritli. Doch Bangin Bakir setzte den fälligen Elfmeter an die Latte.

Trotz Überzahl ließ Lupo weitere Möglichkeiten ungenutzt. Sadiku verfehlte aus sechs Metern erneut das Tor. Auf der anderen Seite blieb Spelle vor allem über Standards gefährlich. Nach einer Ecke köpfte Tom Winnemöller die Gäste in Führung (63.). In der Schlussphase warf Wolfsburg alles nach vorne – und lief in der Nachspielzeit in einen Konter, den Marvin Kehl zum 0:2-Endstand verwertete.

„Positiv ist, dass wir im Gegensatz zur Vorwoche ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben. Wir haben gut gespielt, aber am Ende stehen wir wieder mit leeren Händen da“, sagte Gritli. Nun richtet sich der Blick auf das nächste Spiel gegen Aufsteiger Lüneburger SK Hansa. „Wir müssen das aufarbeiten, die Köpfe freikriegen und hoffen, dass wir dort punkten.“