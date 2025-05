Gritli: "Sonntagsschuss an einem Mittwoch", Derby-Niederlage gegen SSV

USI Lupo Martini Wolfsburg hat es am Mittwochabend verpasst, sich im Abstiegskampf der Oberliga Niedersachsen entscheidend abzusetzen. Im Derby gegen den SSV Vorsfelde unterlag die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch vor 800 Zuschauern mit 1:2 (1:0), obwohl sie durch einen sehenswerten Spielzug früh in Führung gegangen war. „Unser Start war so, wie wir uns das vorgestellt haben: viel Ballbesitz, Zweikämpfe annehmen und früh in Führung gehen“, sagte Team-Manager Tahar Gritli nach der Partie.