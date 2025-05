Gritli: "Heute muss es auf irgendeiner Seite dreifach Punkte geben“

Es ist nicht nur ein Derby, sondern ein Duell mit klaren Konsequenzen: Wenn USI Lupo Martini Wolfsburg am Mittwochabend (18:30 Uhr) den SSV Vorsfelde empfängt, stehen für beide Mannschaften weit mehr als drei Punkte auf dem Spiel. „Jeder weiß, um was es geht“, sagt Team-Manager Tahar Gritli vor dem Aufeinandertreffen – und meint damit nicht nur den emotionalen Derbycharakter, sondern die sportliche Brisanz im Abstiegskampf der Oberliga Niedersachsen.

Mit derzeit 39 Punkten liegt Lupo Martini knapp über dem Strich, Vorsfelde mit acht Zählern Rückstand am Tabellenende. Ein Sieg der Wolfsburger würde den Klassenerhalt in greifbare Nähe rücken – eine Niederlage der Gäste könnte fast schon den Abstieg besiegeln. „Ich sehe in diesem Spiel Vorsfelde eher im Zugzwang. Sie müssen gewinnen – und wir wollen gewinnen“, bringt Gritli die Konstellation auf den Punkt.

Wie eng es zuletzt zwischen beiden Teams zuging, zeigt die Derby-Historie: Die vergangenen drei Spiele endeten allesamt remis (1:1, 0:0, 1:1). Für Gritli steht fest: „Heute muss es auf irgendeiner Seite dreifach Punkte geben.“ Ein weiteres Unentschieden würde vor allem dem SSV wenig helfen. „Von unserer Seite hätten wir vielleicht noch einen Matchball verpasst – je nachdem, wie die anderen Begegnungen laufen. Aber je früher, desto besser.“