Gritli: „Ein schöner Abschluss einer herausragenden Rückrunde“

USI Lupo Martini Wolfsburg hat am letzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen noch einmal einen Sieg gefeiert – und sich damit würdig in die Sommerpause verabschiedet. Das 2:1 gegen den abstiegsbedrohten MTV Eintracht Celle war sportlich bedeutungslos, aber atmosphärisch umso emotionaler. „Letztes Spiel, drei Punkte nochmal eingefahren – wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Team-Manager Tahar Gritli nach dem Abpfiff. „Die Jungs auf dem Platz haben 100 Prozent gegeben.“

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Der bereits in Rehden gesicherte Klassenerhalt erlaubte dem Trainerteam um Ludger Tusch, befreit aufzuspielen – und verdienten wie jungen Spielern eine Bühne zu geben. „Beispiel Max Herter, unser Torhüter Nummer drei, hat das ganze Spiel gemacht“, so Gritli. „Auch Leon Ostburg aus der U19 hat eine Halbzeit bekommen. Marco Barberi aus der zweiten Herren ebenso.“ Für Gritli war das letzte Heimspiel auch eine Art Wertschätzung: „Ein paar Spieler haben sich das verdient.“

Einer davon: Dennis Jungk, der in der 42. Minute per Handelfmeter das 1:0 erzielte. „Seit 2015 dabei, über 200 Spiele für Lupo – gestern hat er uns zum letzten Mal seine Dienste zur Verfügung gestellt“, sagte Gritli. Der Routinier verlässt den Verein aus familiären Gründen. Auch Ex-Profi Robert Herrmann, der nach zwei Jahren aufhört, wurde verabschiedet: „Er will sich künftig auf Ausbildung und Familie konzentrieren.“

Den zweiten Treffer erzielte Jannes Drangmeister nach einer Stunde, ehe Celle in der Schlussphase durch Karim Jelalli noch einmal verkürzte. Am Ende blieb es beim 2:1. Dass die Partie sportlich keinen Einfluss mehr hatte, beeinflusste den Einsatz der Wolfsburger nicht. „Wir wollten keine Wettbewerbsverzerrung, deshalb haben wir es ernst genommen“, stellte Gritli klar.