– Foto: Lennart Blömer

Gritli: „Ein erkämpfter Arbeitssieg gegen einen schweren Gegner" 2:1-Heimsieg gegen den SV Wilhelmshaven – Wolfsburger rücken in der Tabelle vor

USI Lupo Martini Wolfsburg hat im Duell mit dem direkten Konkurrenten SV Wilhelmshaven einen wichtigen Dreier eingefahren. Die Mannschaft von Interimscoach Tahar Gritli setzte sich am Sonntag auf heimischem Platz mit 2:1 (1:0) durch und kletterte auf Rang zehn der Oberliga Niedersachsen. „Das war ein erkämpfter Arbeitssieg, wie im Vorbericht schon erwähnt – gegen einen schweren Gegner“, bilanzierte Gritli nach der Partie.

Da Cheftrainer Lukas Tusch nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Hildesheim-Spiel gesperrt war, übernahm Gritli die Verantwortung an der Seitenlinie. „Vertretenderweise habe ich das Kommando auf der Bank übernommen“, erklärte der Team-Manager. Die Anfangsphase gehörte den Gästen. „Wilhelmshaven war die ersten zehn Minuten klar besser“, so Gritli. Ein Schuss an den Außenpfosten diente aus Wolfsburger Sicht jedoch als „Weckruf“. Lupo kam besser ins Spiel – und belohnte sich in der 16. Minute: „Lasse Homann bekommt einen Steckpass von Dennis Jungk, seine Hereingabe verwertete Maurizio Grimaldi zum 1:0 aus kurzer Distanz.“

In der Folge erspielten sich die Hausherren weitere gute Chancen. „Bis zur Halbzeit müssten wir mit einem 2:0 oder 3:0 in die Kabine gehen“, meinte Gritli und verwies auf einen Lattentreffer von Grimaldi, einen Abschluss von Maxim Safronow knapp vorbei und einen verschossenen Elfmeter von Robert Herrmann. „Die zweite Halbzeit hat mir dann nicht so gut gefallen“, räumte Gritli ein. „Wir hatten viele Fehler im Spielaufbau und dadurch unnötige Ballverluste.“ Wilhelmshaven wurde aktiver, operierte zunehmend mit langen Bällen. „Da muss man im Umkehrschluss ein Lob an unsere Defensive geben, die dann alles weggeräumt hat. Alles, was Richtung Fünfer kam, hat unser Keeper Flynn Schönmottel weggefischt.“