Gritli: „Die Niederlage war unnötig – aber wir nehmen das Positive mit

USI Lupo Martini Wolfsburg hat den Auftakt in die neue Oberliga-Saison mit einer knappen 1:2-Niederlage beim Aufsteiger MTV Wolfenbüttel verpasst. Dabei war das Team von Trainer Ludger Tusch über weite Strecken des ersten Durchgangs die bessere Mannschaft – ließ jedoch zu viele Chancen ungenutzt. „Zur Halbzeit hätte es wirklich schon 3:0 für uns stehen müssen“, ärgerte sich Team-Manager Tahar Gritli.
Nach einer starken Anfangsphase, in der zunächst nur zwei frühe Warnschüsse der Gastgeber Gefahr brachten, kontrollierte Lupo das Geschehen. „Von da an haben wir nichts mehr zugelassen“, so Gritli. Die verdiente Führung fiel in der 43. Minute: Romeo Kumor vollendete einen schön herausgespielten Angriff mit einem Lupfer aus elf Metern zum 1:0.
Kurz nach Wiederanpfiff bot sich Osman Altin die große Gelegenheit, auf 2:0 zu erhöhen – sein Abschluss verfehlte das Tor nur knapp. Stattdessen nutzte Wolfenbüttel eine Unachtsamkeit in der Defensive zum Ausgleich (50.). „Wir selber haben in der zweiten Hälfte nicht mehr viel offensiv investieren können“, räumte Gritli ein.
Der Siegtreffer der Hausherren fiel spektakulär: Nils Göwecke erkannte, dass Lupo-Keeper Lukas Brettschneider zu weit vor dem Tor stand, und traf mit einem Schuss aus rund 55 bis 60 Metern unter die Latte (80.). „Die Niederlage war unnötig, aber man kann das Positive mitnehmen“, betonte Gritli. „Es war schon zu sehen, dass die Jungs einen Schritt weitergekommen sind. Spielerisch verinnerlichen sie so langsam das System.“
Für Lupo Martini geht es nun darum, die Fortschritte in Zählbares umzumünzen – um schon früh in der Saison die Basis für einen sicheren Klassenerhalt zu legen.
MTV Wolfenbüttel – USI Lupo Martini Wolfsburg 2:1
MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Steffen Suckel, Blerian Halimi, Fabian Henke, Felix Lange, Andre Linek (87. Yannick Könnecker), Jonas Klöppelt (46. Konrad Vollbrecht), Nils Göwecke, Lasse Homann (46. Ben Böder), Phil Brand (46. Hadi Abou-Raya), Jordi Njoya (85. Maximilian Moslener) - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
USI Lupo Martini Wolfsburg: Lukas Brettschneider, Valeri Schlothauer, Athanasios Palanis, Osman Altin, Giosue Tortora, Malcolm Badu, Bangin Bakir, Robin Alexander Sarstedt, Robin Dreesen, Romeo Kumor, Julian Wöhner (67. Arlind Sadiku) - Trainer: Ludger Tusch
Schiedsrichter: Celina-Sophie Böhm - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Romeo Kumor (43.), 1:1 Jordi Njoya (50.), 2:1 Nils Göwecke (80.)