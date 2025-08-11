Gritli: „Die Niederlage war unnötig – aber wir nehmen das Positive mit

USI Lupo Martini Wolfsburg hat den Auftakt in die neue Oberliga-Saison mit einer knappen 1:2-Niederlage beim Aufsteiger MTV Wolfenbüttel verpasst. Dabei war das Team von Trainer Ludger Tusch über weite Strecken des ersten Durchgangs die bessere Mannschaft – ließ jedoch zu viele Chancen ungenutzt. „Zur Halbzeit hätte es wirklich schon 3:0 für uns stehen müssen“, ärgerte sich Team-Manager Tahar Gritli.

Nach einer starken Anfangsphase, in der zunächst nur zwei frühe Warnschüsse der Gastgeber Gefahr brachten, kontrollierte Lupo das Geschehen. „Von da an haben wir nichts mehr zugelassen“, so Gritli. Die verdiente Führung fiel in der 43. Minute: Romeo Kumor vollendete einen schön herausgespielten Angriff mit einem Lupfer aus elf Metern zum 1:0.

Kurz nach Wiederanpfiff bot sich Osman Altin die große Gelegenheit, auf 2:0 zu erhöhen – sein Abschluss verfehlte das Tor nur knapp. Stattdessen nutzte Wolfenbüttel eine Unachtsamkeit in der Defensive zum Ausgleich (50.). „Wir selber haben in der zweiten Hälfte nicht mehr viel offensiv investieren können“, räumte Gritli ein.

Der Siegtreffer der Hausherren fiel spektakulär: Nils Göwecke erkannte, dass Lupo-Keeper Lukas Brettschneider zu weit vor dem Tor stand, und traf mit einem Schuss aus rund 55 bis 60 Metern unter die Latte (80.). „Die Niederlage war unnötig, aber man kann das Positive mitnehmen“, betonte Gritli. „Es war schon zu sehen, dass die Jungs einen Schritt weitergekommen sind. Spielerisch verinnerlichen sie so langsam das System.“