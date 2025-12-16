Grischa Walzer verlässt den FC Homburg

Grischa Walzer verlässt den FC 08 Homburg. Das Arbeitspapier des 23-Jährigen wird in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Der Verteidiger wechselt zum FK 03 Pirmasens und wird künftig in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auflaufen. Über die Wechselformalitäten wurde Stillschweigen unter allen beteiligten Parteien vereinbart.

Walzer schloss sich im Sommer 2022 der Homburger U23 an und absolvierte als Stammspieler bis Sommer insgesamt 81 Einsätze in der Schröder-Liga Saar, ehe er mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. Für die 1. Mannschaft stand der 23-Jährige 2-mal in der Regionalliga Südwest und 4-mal im Sparkassen-Pokal Saar auf dem Platz. Zuletzt war der gebürtige Homburger für die U23 im Einsatz.