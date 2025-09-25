Grippewelle zur Unzeit: Hauzenberg mit Sorgenfalten vorm Kellerkracher

Kellerkracher unterm Staffelberg! Am 12. Spieltag der Bayernliga Süd empfängt der FC Sturm Hauzenberg am Freitagabend um 19:30 Uhr den TSV Kottern. Letzter gegen Vorletzter - mehr Abstiegskampf geht nicht. Mit einem Heimsieg können die Hauzenberger, die vergangene Woche dem Topteam aus Landsberg einen großen Fight geliefert haben, die rote Laterne an die Gäste aus dem Allgäu weitergeben.

Das sagt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz vor dem Kellerduell gegen Kottern: "Für beide Mannschaften wird es ein extrem wichtiges Spiel, bei dem ein Remis wohl keinem wirklich weiterhilft. Für weitere Brisanz sorgt der Trainerwechsel unter der Woche. Wir wollen uns davon aber nicht beeinflußen lassen und versuchen, unser Spiel durchzubringen. Die Leistungen gegen Kirchanschöring und auch gegen Landsberg waren gut und dementsprechend wollen wir diesen Schwung auch daheim in dieses Kellerduell mitnehmen."Personalien FC Sturm Hauzenberg: Infolge einer Grippewelle und vielen Erkrankungen unter der Woche wird sich erst im Abschlusstraining entscheiden, wer letztendlich voll einsatzfähig ist. Ohnehin weiter außen vor sind die langzeitverletzten Moritz Gerhartinger, Anton Hobelsberger, Kilian Heß und Hannes Strohmaier.

Der TSV Kottern spielt bislang eine enttäuschende Saison. Die 3:5-Heimniederlage vergangenes Wochenende gegen den SV Schalding brachte das Fass zum Überlaufen. Der Klub aus dem Kemptener Stadtteil reagierte auf den schwachen Start mit nur fünf Punkten aus den ersten zehn Partien und trennte sich daraufhin von Cheftrainer Martin Dausch und Co-Trainer Stefan Kröger. Der Nachfolger steht schon fest: Andreas Maier, zuletzt beim Bezirksligisten FC Oberstdorf tätig, soll die Allgäuer aus dem Tabellenkeller führen - >>>hier geht`s zum ausführlichen Bericht über den TSV Kottern!