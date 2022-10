Grippewelle legt TSV Bucbach vor Türkgücü-Partie im Grünwalder flach – Spiel der U23 abgesagt „Ein Punkt wäre sehr cool“

So musste bereits das Bezirksliga-Spiel der U 23 gegen Freilassing am Freitag abgesagt werden. „Vielleicht ist das ja eine Erklärung, warum wir am Dienstag in Eichstätt Blei in den Schuhen hatten. Wenn am Tag danach die halbe Mannschaft krank ist, ist es natürlich gut möglich, dass einige Spieler schon vorher geschwächt waren“, erklärt Thallinger. „Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, Alibis gibt es bei uns nicht, aber es könnte schon, dass ein Teil der Mannschaft nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war.“

Sicher nicht dabei ist Kapitän Aleks Petrovic, der beim Spiel im Grünwalder Stadion eine Gelb-Sperre absitzen muss. Wegen Erkältung und Grippe stehen Fragezeichen hinter Daniel Muteba, Tobias Steer, Rocco Tavra, Alex Spitzer, Joe Wieselsberger, Manuel Mattera, Lukas Winterling und Alekzandar Sinabov. „Wir werden elf gute Leute auf den Platz bringen und die müssen auch liefern“, fordert Thallinger.