Am Samstag messen sich die C-Junioren aus Ratingen und Hennef. – Foto: Rocco Bartsch

Grippewelle erwischt Ratinger U15 vor Wochen der Wahrheit Nach dem ersten Heimsieg in der Regionalliga empfangen die C-Junioren von 04/19 am Samstag den FC Hennef zu einem „Sechs-Punkte-Spiel“.

Mit einer großen Portion Erleichterung verabschiedeten sich die U15-Junioren von Ratingen 04/19 in die Spielpause. Nachdem die Mannschaft von Trainer Kai Schmidt gegen den DSC Arminia Bielefeld (1:0) den ersten Heimsieg in der Regionalliga West gefeiert hatte, schöpfte sie neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt. Schmidt ist zufrieden: „Ich freue mich sehr darüber, dass die Abläufe in unserer Mannschaft sehr gut funktioniert haben. Dieses gewonnene Spiel war ein Brustlöser.“

Zwar hatten die Ratinger zuletzt bereits beim SC Preußen Münster (1:1) vielversprechende Ansätze gezeigt, doch sie konnten sich gegen die Arminen in allen Bereichen steigern. Weil Kapitän Felix Wilms aufgrund seines Muskelfaserrisses in der Hüfte ausfiel, bekam Kjell Nagel seine Chance in der Innenverteidigung. „Wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir einen tollen Spieler wie Kjell in der Hinterhand haben. Wenn er gefragt ist, bringt er sofort seine Leistung“, lobt Schmidt. Nagel sorgte mit Mikail Karan für Stabilität. Darüber hinaus stellte 04/19 unter Beweis, dass es sich im spielerischen Bereich deutlich verbessert hat. Über Tobias Pollmann, Elvedin Dzeladin, Arda Kurt und Miran Ucar waren immer wieder ansehnliche Kombinationen zu sehen. „Zum Einen haben die Jungs gezeigt, dass sie den Ball gut laufen lassen können. Zum Anderen haben sie auch ein sehr entschlossenes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt“, stellt der Coach fest. Allerdings müssten die Ratinger ihre Chancenverwertung deutlich verbessern, da ein höherer Erfolg möglich gewesen wäre. In den vergangenen zwei Wochen konnten die Talente die Spielpause allerdings nur bedingt nutzen, um an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten, denn das Gros des Kaders fiel mit einer Erkältung aus: etwa Keeper Colin Vogel, Noel Nowak, Dennis Kopka, Pollmann, Nagel, Dzeladin und Ucar. „Wir stehen vor den Wochen der Wahrheit“, findet Schmidt. „Dass wir in dieser Phase unter solchen Bedingungen leiden, ist sehr bitter.“