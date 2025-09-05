– Foto: Sascha Drenth

Grincenko erwartet Duell auf Augenhöhe SSG Halvestorf-Herkendorf empfängt den TSV Barsinghausen – Reaktion auf Niederlage gefragt Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Barsinghause Halvestorf-H Artjom Grincenko

Am kommenden Sonntag (Anstoß 15.00 Uhr) steht für Aufsteiger SSG Halvestorf-Herkendorf das nächste Heimspiel in der Landesliga Hannover an. Gegner ist mit dem TSV Barsinghausen ein Team, das mit vier Siegen aus vier Spielen einen perfekten Saisonstart hingelegt hat und aktuell auf Rang drei der Tabelle steht – punktgleich mit dem Zweiten STK Eilvese und nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld.

Die SSG rangiert mit sieben Punkten aus vier Spielen derzeit auf Platz acht. Zuletzt setzte es beim SV Ramlingen-Ehlershausen eine 1:3-Niederlage, in der die Halvestorfer trotz zwischenzeitlicher Führung durch Diar Adhurim Berisha nicht punkten konnten. „Es wird sehr, sehr schwer“

Trainer Artjom Grincenko sieht sein Team trotz des verlorenen Spiels gegen Ramlingen nicht chancenlos: „Nach der ersten Niederlage wollen wir natürlich Dinge besser machen, obwohl wir gar nicht so schlecht gespielt haben.“ Besonders hebt er die bisherige Form des Gegners hervor: „Barsinghausen ist natürlich sehr gut gestartet, vier Siege in Folge, kommen mit breiter Brust. Sie haben sich im Sommer gut verstärkt.“ So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf Halvestorf-H TSV Barsinghausen Barsinghause 15:00 PUSH