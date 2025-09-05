Grincenko erwartet Duell auf Augenhöhe

Am kommenden Sonntag (Anstoß 15.00 Uhr) steht für Aufsteiger SSG Halvestorf-Herkendorf das nächste Heimspiel in der Landesliga Hannover an. Gegner ist mit dem TSV Barsinghausen ein Team, das mit vier Siegen aus vier Spielen einen perfekten Saisonstart hingelegt hat und aktuell auf Rang drei der Tabelle steht – punktgleich mit dem Zweiten STK Eilvese und nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld.
Die SSG rangiert mit sieben Punkten aus vier Spielen derzeit auf Platz acht. Zuletzt setzte es beim SV Ramlingen-Ehlershausen eine 1:3-Niederlage, in der die Halvestorfer trotz zwischenzeitlicher Führung durch Diar Adhurim Berisha nicht punkten konnten.
„Es wird sehr, sehr schwer“
Trainer Artjom Grincenko sieht sein Team trotz des verlorenen Spiels gegen Ramlingen nicht chancenlos: „Nach der ersten Niederlage wollen wir natürlich Dinge besser machen, obwohl wir gar nicht so schlecht gespielt haben.“ Besonders hebt er die bisherige Form des Gegners hervor: „Barsinghausen ist natürlich sehr gut gestartet, vier Siege in Folge, kommen mit breiter Brust. Sie haben sich im Sommer gut verstärkt.“
Dennoch glaubt Grincenko an ein Duell auf Augenhöhe: „Die Spiele zwischen uns waren immer eng und hart umkämpft – ob in der Bezirksliga oder in der Landesliga. Wir spielen zu Hause und wollen unseren Zuschauern auf den Supersonntag drei Punkte schenken. Das ist unser Anspruch, auch wenn es schwer wird.“
Spannung vorprogrammiert
Die Partie verspricht Spannung. Barsinghausen hat bislang die maximale Punktausbeute erzielt und 14 Tore in vier Spielen geschossen. Die SSG hat zwei ihrer vier Partien gewonnen und mit lediglich fünf Gegentreffern die viertbeste Defensive der Liga – ein Aspekt, der gegen den offensivstarken Gast entscheidend werden könnte.
Mit einem Sieg würde Halvestorf an mehreren Teams vorbeiziehen und den Anschluss an das obere Tabellendrittel wahren. Für Barsinghausen geht es darum, ungeschlagen zu bleiben und möglicherweise sogar die Tabellenspitze zu übernehmen.