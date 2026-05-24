Grimmener SV gewinnt 6:5-Wahnsinn, Zehn-Tore-Spektakel in Schwerin

In der Landesliga Ost und in der Landesliga West war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 126 Zuschauern brannten die Hausherren im ersten Durchgang ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Die SG Empor Richtenberg wurde in den ersten 45 Minuten regelrecht überrollt. Bereits in der 10. Minute besorgte ein verwandelter Foulelfmeter die frühe Führung, die nur 120 Sekunden später (12.) auf 2:0 ausgebaut wurde. Bergen blieb hungrig und schraubte das Ergebnis durch ein weiteres Tor in der 23. Minute schnell auf 3:0 hoch. Den endgültigen Knockout verpassten die Gastgeber der SG in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) mit dem Treffer zum 4:0-Pausenstand. Dabei blieb es.
Die 97 Zuschauer in Friedland bekamen ein Arbeitsspiel zu sehen, bei dem sich die Gäste am Ende als das abgeklärtere Team präsentierten. Die Kickers zeigten sich vor dem gegnerischen Gehäuse kaltschnäuzig: Max Kolbe brach in der 23. Minute den Bann und besorgte die wichtige Gästeführung. Friedland bemühte sich im Anschluss zwar um Struktur im Offensivspiel, fand gegen die kompakt stehende Kickers-Defensive aber kaum ein Durchkommen. In der 58. Minute war es schließlich Eduard Groo, der goldrichtig stand, auf 0:2 erhöhte und damit vorzeitig den Deckel auf den Auswärtserfolg machte.
Das Duell lockte 99 Zuschauer an den Platz, hielt spielerisch jedoch nicht ganz, was es versprach. Es entwickelte sich eine von der Taktik geprägte Nullnummer, bei der beide Trainer den Fokus spürbar auf eine stabile Absicherung legten. Spielerische Highlights im letzten Drittel blieben auf beiden Seiten Seltenheit. Da beide Abwehrreihen über die gesamten 90 Minuten fehlerfrei blieben und Beton anrührten, blieb es am Ende beim 0:0-Unentschieden.
Absoluter Wahnsinn in Grimmen! Was für ein geschichtsträchtiges Spektakel, das die 92 Zuschauer wohl nicht vergessen werden! Wer hier nicht pünktlich auf dem Platz war, verpasste direkt die kalte Dusche für die Heimelf: Anklam legte los wie die Feuerwehr und zog durch einen Blitzstart von Maximilian Paul (4.) und Jan-Patrick Bruhns (5.) blitzschnell auf 0:2 davon. Doch was dann folgte, war eine epische Leistung des Grimmener SV, der die Partie noch vor der Pause komplett drehte. Angeführt von einem überragenden Lukas Ziems (7., 14.) sowie Toren von Bastian Schuldt (10.) und Tom Wachtel (18.) ging es mit einem verrückten 4:2 in die Kabinen. Direkt nach dem Wechsel erhöhte erneut Wachtel (49.) scheinbar vorentscheidend auf 5:2.
Wer dachte, Anklam war geschlagen, irrte gewaltig. Der VFC blies zur heroischen Aufholjagd und glich die Partie durch Treffer von Tom Fraus (53.), erneut Maximilian Paul (66.) und wiederum Jan-Patrick Bruhns (77.) tatsächlich zum 5:5 aus! Das Spiel stand komplett auf Messers Schneide, ehe der GSV in der Schlussphase den längeren Atem bewies: Marlon Krowas (86.) erlöste die Heimfans mit dem 6:5, bevor Lukas Ziems in der Nachspielzeit (90.+1) mit seinem dritten Tagestreffer den Schlusspunkt unter diesen denkwürdigen 7:5-Sieg setzte.
In Barth sahen die 43 Zuschauer eine packende und ausgeglichene Begegnung, bei der alle Höhepunkte im ersten Durchgang stattfanden. Die Gäste aus Malchin erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 11. Minute durch Armin Drögmöller planmäßig in Führung. Barth schüttelte den Rückstand jedoch gut ab, kämpfte sich Schritt für Schritt in die Partie und belohnte sich noch vor dem Pausentee: In der 36. Minute war es Sascha Grosse, der den viel umjubelten Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich beide Hintermannschaften merklich, sodass keine weiteren Treffer mehr fielen und es beim 1:1-Remis blieb.
In einer engen und bis zur letzten Minute umkämpften Partie vor 95 Zuschauern entschied am Ende ein Offensivmoment über Wohl und Wehe. Beide Mannschaften schenkten sich keinen Zentimeter Rasen und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Den erlösenden Dosenöffner für die Hausherren besorgte schließlich Jan Malte Heinz Grunow, der in der 66. Minute die entscheidende Lücke in der Warener Hintermannschaft fand und zum 1:0 traf. Waren warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, biss sich am Wolgaster Abwehrriegel jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.
Ein Drama in den Schlussminuten bekamen die 60 Zuschauer in Stralsund geboten. Die Hausherren belohnten sich vor dem Halbzeitpfiff, als Frieder Strubel einen Foulelfmeter (44.) zur Führung im Netz unterbrachte. Baabe kam jedoch mutig aus der Kabine und belohnte sich in der 61. Minute mit dem Ausgleichstreffer. Als sich beide Teams gedanklich schon mit einer Punkteteilung angefreundet hatten, schlug der TSV noch einmal eiskalt zu: In der 87. Minute erzielte Hannes Rückert den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Stralsunder.
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Vor 131 Zuschauern erwischten die Gäste aus Parchim den besseren Start und schockten die Heimelf durch das frühe Tor von Bastian Luther-Schlenker (8.). Doberan schüttelte den Schock jedoch schnell ab und blies zur Gegenoffensive. Felix Engert (15.) und Robert Hartmann (21.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten, ehe Nino Leon Dowe (28.) noch vor der Pause auf 3:1 stellte. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte der DFC: Erneut Dowe (59.) und wiederum Engert tief in der Nachspielzeit (90.+1) machten mit ihren jeweils zweiten Treffer den 5:1-Kantersieg perfekt.
Eine rundum abgeklärte Vorstellung lieferte der Sievershäger SV vor 45 Zuschauern in Crivitz ab. Die Gäste diktierten von Beginn an das Tempo und ließen die Hausherren überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Phil Skeip brach bereits in der 11. Minute den Bann und besorgte die Führung. Danach schlug die Stunde von Philipp Meier: Mit einem psychologisch wichtigen Treffer kurz vor der Pause (29.) und seinem zweiten Streich in der Schlussphase (78.) erstickte er jegliche Crivitzer Hoffnungen im Keim und tütete den 0:3-Auswärtserfolg ein.
Absoluter Wahnsinn! 25 Zuschauer wurden Zeugen eines vogelwilden Zehn-Tore-Spektakels, das vor allem in der Schlussphase jegliche Logik sprengte. In der ersten Halbzeit ging es noch halbwegs geordnet zu: Nach Toren von Schwerins Milad Barati (15.), Pepe Luis Lange (33.) und Christopher Schmandt (45.+4) sowie dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Wismars Paul Raffel (18.) ging es mit 3:1 in die Kabinen.
Als Barati (58.) und Schmandt (76.) im zweiten Durchgang auf 5:1 erhöhten, schien die Messe gelesen. Wismar II kam durch Henning Jumtus (81.) und Bob Henschel (90.+2) noch einmal auf 5:3 heran, doch was in den verbleibenden Sekunden der Nachspielzeit passierte, war purer Offensiv-Wahnsinn: Praktisch im Sekundentakt schraubten Muhammad Muhammadi (90.+3) und Kevin Schulze (90.+4) das Ergebnis zum 7:3-Endstand hoch.
196 Zuschauer sorgten in Grevesmühlen für eine würdige Atmosphäre. Auf dem Rasen erwischte die Einheit den besseren Start und ging durch Robert Müller (17.) in Führung, mit der es auch in die Kabinen ging. Im zweiten Spielabschnitt investierte Gadebusch spürbar mehr, erhöhte das Risiko und belohnte sich in der 73. Minute durch den Ausgleichstreffer von Christian Lierow. In frt Schlussphase schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter, am Ende blieb es jedoch beim 1:1-Remis.
Was für eine furiose Aufholjagd vor 110 Zuschauern in Ludwigslust! Die Gäste aus Cambs-Leezen überrumpelten die SG in der Anfangsphase komplett und sahen nach einem schnellen Doppelschlag von John Nebel (19.) und David Hagemeister (23.) beim Stand von 0:2 bereits wie der sichere Sieger aus. Doch „Lulu/Grabow“ bewies eine unfassbare Moral und drehte das Spiel noch vor dem Pausenpfiff durch Max Brüggert (43.) und Fabian Gätcke (45.+3) zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch die Heimelf: Lasse Baerwinkel (77.), Johannes Gofskie (86.) und Jasper Ihde (89.) schossen einen am Ende triumphalen 5:2-Heimsieg heraus.
An Dramatik kaum zu überbieten waren die Schlussminuten vor 90 Zuschauern in Plate. Die Gäste aus Kritzmow gingen durch Florian Weiß (15.) in Führung, die bis weit in die zweite Halbzeit Bestand hatte. Dann schlug die Stunde von Plates Richard Korwand: Erst besorgte er in der 61. Minute den Ausgleich, ehe er die Partie in der 76. Minute per Foulelfmeter komplett zum 2:1 drehte. Plate wähnte sich schon auf der Siegerstraße, doch die Nachspielzeit hielt die bittere Pointe bereit: In der 92. Minute bekamen die Gäste ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen – Nico Gust behielt die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter (90.+2) zum 2:2-Endstand.
Vor 47 Zuschauern entwickelte sich in Bentwisch ein Geduldsspiel, das erst im zweiten Durchgang so richtig an Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit knackte die Reserve schließlich das Abwehrbollwerk der Gäste: Finn Eirik Schumacher erlöste die Heimfans in der 55. Minute mit dem Führungstreffer. Nur zehn Minuten später sorgte ein Doppelschlag durch Fietje Frohberg (65.) und Tom Freiherr von Schade (66.) für die endgültige Entscheidung zum 3:0. Der späte Treffer von Testorfs Mattes Behnke (83.) zum 3:1 war für die Gäste am Ende nicht mehr als Ergebniskosmetik.
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