Grimmeißen lässt SV Seedorf jubeln, SC 04 Tuttlingen mit Heimsieg

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In einer von hoher taktischer Disziplin geprägten Begegnung trennten sich der VfL Pfullingen und der VfB Bösingen vor 222 Zuschauern mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Defensivreihen agierten über die gesamte Spieldauer hinweg äußerst aufmerksam, sodass im gesamten Spielverlauf keine Tore fielen und sich beide Klubs zum Saisonstart mit jeweils einem Zähler zufriedengeben mussten. ---

Einen Schlagabtausch sahen die 300 Zuschauer bei der Partie zwischen dem SV Zimmern und dem BSV 07 Schwenningen, die mit einem 0:2-Auswärtssieg der Gäste endete. Die Torfolge eröffnete Mauro Chiurazzi in der 16. Minute mit dem Treffer zum 0:1 für die Schwenninger. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff baute David Seiferling in der 45. Minute die Führung auf 0:2 aus. Der zweite Spielabschnitt war von großer Intensität geprägt: Aufseiten der Gäste sah Franck Valery Bonny Elat in der 54. Minute die Rote Karte, ehe auch Zimmerns Karim Ka in der 84. Minute mit Rot des Feldes verwiesen wurde. ---

Ein packendes Remis erlebten die 100 Zuschauer beim Aufeinandertreffen des VfR Sulz und der SGM Dettingen/Glems, das am Ende 2:2 ausging. Die Hausherren erwischten einen Traumstart in die Begegnung: Maurice Fadda verwandelte in der 6. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung, ehe Moritz Haible in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste steckten jedoch nicht auf und kämpften sich nach dem Seitenwechsel zurück. Patrick Krause markierte in der 48. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1, bevor Fabian Schuster in der 75. Minute mit dem Tor zum 2:2 den Ausgleich besorgte. ---

Ein wahres Torfestival bot sich den 200 Zuschauern bei der Partie der SG Empfingen gegen den SV Nehren, welche die Heimmannschaft mit 4:2 für sich entschied. Dennis Rebmann brachte Empfingen in der 40. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Im zweiten Durchgang erhöhte Pascal Schoch in der 52. Minute auf 2:0. Nehren antwortete postwendend: Silas Rempfer verkürzte in der 54. Minute auf 2:1, ehe Marco Binder in der 66. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. Die Gastgeber schlugen jedoch zurück, als Noah Scheurenbrand in der 71. Minute das 3:2 markierte – allerdings sah dieser in derselben Minute wegen zu starken Torjubels die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl machte Stefan Mutapcic in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand den Heimsieg perfekt. ---

Der SC 04 Tuttlingen ist mit einem überzeugenden 3:0 gegen Aufsteiger SGM Deißlingen/Lauffen in die Saison gestartet. Vor 200 Zuschauern brachte Carlos Hehl die Gastgeber bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Lange blieb es bei diesem knappen Vorsprung, ehe Buba Camara in der 79. Minute das 2:0 erzielte. Luca Hanske setzte in der 87. Minute mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt. Tuttlingen beendet den ersten Spieltag mit drei Punkten und 3:0 Toren auf Rang zwei. Für die SGM Deißlingen/Lauffen verlief der Einstieg in die neue Spielklasse dagegen ohne Punkt und eigenen Treffer. Der Aufsteiger steht mit 0:3 Toren am Tabellenende. Nach nur einer Partie bleibt diese Reihenfolge freilich eine Momentaufnahme. ---

Der SV Seedorf hat Regionalliga-Absteiger TSG Tübingen mit 2:0 bezwungen und die Grundlage für den Erfolg bereits früh gelegt. Mario Grimmeißen traf in der zehnten Minute zum 1:0 und erhöhte in der 33. Minute auch noch auf 2:0. Weitere Tore fielen vor 100 Zuschauern nicht. Seedorf startet damit mit drei Punkten und ohne Gegentor und steht nach dem Auftakt auf Rang fünf. Für die TSG Tübingen verlief der Neubeginn nach dem Abstieg dagegen enttäuschend. Null Punkte und 0:2 Tore bedeuten zunächst Rang 13. Nach einem Spieltag besitzt diese Platzierung noch wenig Aussagekraft, der erste Rückschlag ist für Tübingen dennoch gesetzt. ---

Der VfL Mühlheim hat den Aufsteiger Sportfreunde Gechingen mit 4:1 bezwungen und sich damit an die frühe Tabellenspitze gesetzt. Adrian Klein brachte Mühlheim bereits in der sechsten Minute in Führung, Nino Rebholz erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Direkt nach der Pause verkürzte Dennis Carl für Gechingen in der 46. Minute und brachte noch einmal Hoffnung in die Partie. Mühlheim antwortete jedoch deutlich. Max Anders erzielte in der 68. Minute das 3:1, Fabrice Winter machte in der 80. Minute mit dem 4:1 alles klar. Damit führt der VfL Mühlheim nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten und 4:1 Toren die Tabelle an. Gechingen startet dagegen mit null Punkten und 1:4 Toren und steht vorerst auf Rang 15. ---