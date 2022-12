Grimmaer Regio-Cup mit acht regionalen Teams Hallen-Spektakel kurz vor Weihnachten in der Grimmaer Muldentalhalle

Am Freitagabend steht in der Grimmaer Muldentalhalle noch ein echtes Highlight ins Haus. Acht regionale Mannschaften nehmen am Regio-Cup teil, welcher ab 18.00 Uhr ausgetragen wird.

In den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen, veranstaltet der FC Grimma in diesem Jahr wieder sein traditionelles Hallenturnier. Am Freitag, den 23.12., wird als Highlight das Turnier unserer Oberliga-Herren – der Grimmaer Regio-Cup – neu aufgelegt. Ab 18.00 Uhr startet der Budenzauber in der Muldentalhalle – acht Mannschaften aus unserer Region werden um den begehrten Pokal kämpfen.

Neben dem gastgebenden FC Grimma (NOFV-Oberliga Süd) werden der Bornaer SV, der FC Bad Lausick, der HFC Colditz (alle Landesklasse), der SV Großbardau (Kreisliga A), der Hohnstädter SV (Kreisoberliga), der SSC Weißenfels (Verbandsliga Sachsen-Anhalt) sowie eine Allstar-Mannschaft des FC Grimma an den Start gehen.

Tickets für dieses Highlight kurz vor dem Weihnachtsfest sind am Spieltag an der Abendkasse in der Muldentalhalle (ab 16.45 Uhr) zum Preis von 5,00 € bzw. 3,00 € (ermäßigt) käuflich zu erwerben. Der FC Grimma wünscht sich an diesem Freitagabend eine gut gefüllte Halle und würde sich daher über reichlich Zuschauerzuspruch sehr freuen.