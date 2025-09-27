Grimma jubelt, RSV Eintracht siegt – SC Freital bleibt Spitzenreiter

Die ersten Partien des 7. Spieltags in der NOFV-Oberliga Süd sorgten heute für Spannung und wichtige Punkte im Tabellenkampf. Während Grimma einen Auswärtssieg feierte und der RSV Eintracht 1949 knapp gewann, gab es in Plauen, Krieschow und Sandersdorf Punkteteilungen. Wernigerode kämpfte sich mit Leidenschaft zum Heimsieg.

Vor 344 Zuschauern musste Aufsteiger Heiligenstadt eine bittere Niederlage hinnehmen. Bereits in der 28. Minute brachte Julian Luis Janz die Gäste aus Grimma in Führung. Nach der Pause erhöhte Tommy Kind in der 56. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. In der 82. Minute traf er erneut und stellte mit seinem Doppelpack den 3:0-Endstand her. ---

In Bischofswerda sahen 148 Zuschauer ein hart umkämpftes Spiel. Der einzige Treffer des Tages fiel in der 30. Minute, als Lennard Wurster den RSV Eintracht 1949 in Führung brachte. Mit viel Einsatz verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherten sich damit einen wichtigen Auswärtssieg. ---

705 Zuschauer sorgten in Plauen für eine stimmungsvolle Kulisse. In der 53. Minute erzielte Tyron Profis die Führung für die Gastgeber. Doch die Freude währte nicht lange: Marco Riemer glich in der 67. Minute für Rudolstadt aus. Damit trennten sich beide Teams mit einem 1:1. ---

232 Zuschauer erlebten ein intensives Spiel. Bereits in der 18. Minute brachte Bruno Schiemann den SC Freital in Führung. Nach der Pause glich Martin Zurawsky in der 48. Minute aus. In der 63. Minute sorgte Steve Zizka für die 2:1-Führung der Hausherren, doch Philip Weidauer behielt in der 74. Minute vom Elfmeterpunkt die Nerven und traf zum 2:2. ---

Nur 50 Zuschauer sahen in Sandersdorf eine torlose Begegnung. Beide Mannschaften lieferten sich zwar ein intensives Duell, doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Am Ende stand ein 0:0, das keiner Mannschaft im Kampf um den Anschluss nach oben wirklich weiterhilft. ---

Vor 187 Zuschauern belohnte sich Wernigerode mit einem leidenschaftlichen Auftritt. In der 33. Minute traf Prasidda Pandyal zum 1:0. In der 79. Minute erhöhte Benjamin Crouse St. Louis auf 2:0. Zwar verkürzte Achilleas Oikonomidis nur vier Minuten später für Halle, doch die Gastgeber brachten den Vorsprung über die Zeit. Damit holte Wernigerode wichtige Punkte gegen den Abstieg. ---

Morgen, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau VfB Germania Halberstadt Halberstadt 13:30 PUSH

Der VfB Empor Glauchau erkämpfte sich beim 2:2 in Halle einen wichtigen Punkt. Besonders bitter war jedoch der Platzverweis für Marcin Sieber, der das Team schwächte. Marian Albustin rettete mit seinem späten Treffer dennoch das Remis. Nun geht es zuhause gegen Germania Halberstadt, das durch zwei Tore von Joel-Pascal Klaschka beim 3:1 gegen Stendal auf Rang vier kletterte. Halberstadt will den Schwung mitnehmen, während Glauchau auf heimischem Platz für eine Überraschung sorgen könnte. ---

Der 1. FC Lok Stendal kassierte beim 1:3 in Halberstadt die nächste Niederlage. Nur Niclas Buschke konnte kurz vor der Pause den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen. Damit bleibt Stendal Tabellenletzter mit nur einem Punkt. Nun empfängt man den VfB Auerbach, der mit dem 2:0 gegen Bischofswerda Selbstvertrauen tankte. Zwar musste man nach der Gelb-Roten Karte gegen Max Roscher eine Halbzeit in Unterzahl spielen, doch Felix Hache verwandelte vom Punkt. Für Stendal zählt nur ein Sieg, um die Rote Laterne abzugeben, während Auerbach ins gesicherte Mittelfeld strebt.