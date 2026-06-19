Grimlinghausen/Norf mit neuem Trainderduo

René Kaufmann wird Teil des Trainerteams der SG Grimlinghausen/Norf. – Foto: Hannah Staemmler

Auch in der zweiten Saison ihres Bestehens hat die SG Grimlinghausen/Norf den Klassenverbleib in der Kreisliga A geschafft, landete unter dem Strich auf Platz 13. Nun stellt die Spielgemeinschaft frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit. Für den scheidenden Trainer Lutz Krumradt übernehmen in Ramiro Nunez Fernandez und René Kaufmann langjährig im Verein verwurzelte Trainer die sportliche Verantwortung.

„Nach ersten Gesprächen wurde schnell deutlich, dass die Spielgemeinschaft bewusst den Weg zurück zu den Wurzeln gehen möchte. Ziel war es, ein Trainerteam zu finden, das beide Vereine sowie das Umfeld bestens kennt und die regionale Identität verkörpert“, heißt es in einer Mitteilung der Vereine. Beide neuen Trainer waren über viele Jahre hinweg erfolgreich bei der Jugend tätig und konnten darüber hinaus bereits Erfahrungen bei den Senioren sammeln. „Für uns war entscheidend, dass die Trainer die Mannschaft, beide Vereine und das Umfeld kennen. Ramiro Nunez Fernandez und René Kaufmann tragen die DNA unserer Spielgemeinschaft in sich und wissen genau, wofür wir stehen“, heißt es von den Verantwortlichen der beiden Klubs.

Das Duo wird gleichberechtigt arbeiten und am 1. Juli gemeinsam in die Saisonvorbereitung starten. Der bisherige Trainer Lutz Krumradt verlässt die Spielgemeinschaft laut der SG-Mitteilung auf eigenen Wunsch. „Mit der neuen Trainerlösung setzt die SG Grimlinghausen/Norf konsequent auf Kontinuität, Nähe zum Verein und eine klare sportliche Linie“, heißt es in der Mitteilung abschließend.