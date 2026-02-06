Grimaldi trifft nach zwei Minuten: Chemnitz siegt beim 1. FC Magdeburg

Der Auftakt vom 21. Spieltag der Regionalliga Nordost ist gespielt – und er begann mit einem Paukenschlag. Der Chemnitzer FC gewann heute beim 1. FC Magdeburg II mit 1:0 und setzte nach den witterungsbedingten Ausfällen der vergangenen Wochen sofort ein emotionales Ausrufezeichen.
---
Der Ball rollte wieder in der Regionalliga Nordost – und der Chemnitzer FC brauchte keine Anlaufzeit, um diese Rückkehr mit voller Wucht zu gestalten. Bereits in der 2. Minute fiel die Entscheidung: Maurizio Grimaldi erzielte das 1:0 für die Gäste und sorgte für einen frühen Schock beim 1. FC Magdeburg II.
Damit war die Torfolge schnell erzählt, doch die Bedeutung dieses Treffers wog schwer. Chemnitz nahm diesen knappen Vorsprung über die gesamte Partie mit, verteidigte ihn konsequent und brachte den Sieg über die Zeit. Für den 1. FC Magdeburg II war es ein bitterer Abend, denn die Gastgeber fanden keinen Weg zurück in die Partie und mussten sich im Auftaktspiel des Spieltags geschlagen geben.
In der Tabelle verschiebt sich dadurch die Lage im engen Mittelfeld spürbar. Der Chemnitzer FC verbessert sich auf 28 Punkte. Magdeburg II bleibt bei 26 Punkten. Der Abstand nach oben ist weiterhin überschaubar, doch das Gefühl dieses Freitagabends ist eindeutig: Chemnitz hat sich mit einem einzigen, aber eiskalten Moment neue Luft verschafft – und Magdeburg steht nach einem frühen Nackenschlag mit leeren Händen da.
---
Dieses traditionsreiche Duell trägt die ganze Wucht der Regionalliga Nordost in sich. Der Hallesche FC geht als Sechster mit 32 Punkten in die Partie, Rot-Weiß Erfurt reist als Tabellendritter mit 37 Zählern an. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch frisch und emotional aufgeladen.
Vor 10942 Zuschauern drehte Halle einen Rückstand und gewann in Erfurt mit 2:1. Die Partie war geprägt von Intensität, einem frühen Platzverweis gegen Erfurts Benny Boboy und einer dramatischen Schlussphase. Nun kommt es zur Neuauflage – unter anderen Vorzeichen, aber mit unverändert hoher Brisanz. Erfurt will den Kontakt zur Spitze halten, Halle vor heimischem Publikum seine Ambitionen untermauern. Nach Wochen ohne Pflichtspiel wird sofort volle Leidenschaft gefordert.
---
---
---
---
---
---
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________