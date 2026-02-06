Grimaldi trifft nach zwei Minuten: Chemnitz siegt beim 1. FC Magdeburg

---

Der Ball rollte wieder in der Regionalliga Nordost – und der Chemnitzer FC brauchte keine Anlaufzeit, um diese Rückkehr mit voller Wucht zu gestalten. Bereits in der 2. Minute fiel die Entscheidung: Maurizio Grimaldi erzielte das 1:0 für die Gäste und sorgte für einen frühen Schock beim 1. FC Magdeburg II.

Damit war die Torfolge schnell erzählt, doch die Bedeutung dieses Treffers wog schwer. Chemnitz nahm diesen knappen Vorsprung über die gesamte Partie mit, verteidigte ihn konsequent und brachte den Sieg über die Zeit. Für den 1. FC Magdeburg II war es ein bitterer Abend, denn die Gastgeber fanden keinen Weg zurück in die Partie und mussten sich im Auftaktspiel des Spieltags geschlagen geben.

In der Tabelle verschiebt sich dadurch die Lage im engen Mittelfeld spürbar. Der Chemnitzer FC verbessert sich auf 28 Punkte. Magdeburg II bleibt bei 26 Punkten. Der Abstand nach oben ist weiterhin überschaubar, doch das Gefühl dieses Freitagabends ist eindeutig: Chemnitz hat sich mit einem einzigen, aber eiskalten Moment neue Luft verschafft – und Magdeburg steht nach einem frühen Nackenschlag mit leeren Händen da.

